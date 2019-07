Bestuurder rookt cannabis op Hasseltse Grote Ring RTZ

12 juli 2019

17u20 0

Langs de Gouverneur Verwilghensingel heeft een patrouille van de lokale politie vrijdagmorgen omstreeks 10 uur een bestuurder betrapt, die cannabis aan het roken was tijdens het rijden. Uit de speekseltest bleek dat hij al onder invloed was. Uit een fouille bleek dat hij nog meer drugs op zak had, en dat hij rondreed met een verboden wapen. De twintiger uit Hasselt mag zich verwachten aan de nodige PV’s.