Bende horeca-overvallers slaat weer toe: personeel Hasselts ‘Theatercafé’ bedreigt met vuurwapens, messen en koevoet Toon Royackers

07 juli 2019

17u31 0 Hasselt Limburg werd dit weekend opnieuw opgeschrikt door een drieste overval op een horecazaak. Vier gemaskerde en gewapende mannen stormden zaterdagavond net na sluitingstijd binnen in het ‘Theatercafé’ van het Cultuurcentrum in Hasselt. Ze bedreigden het aanwezig personeel met vuurwapens, een koevoet en zelfs messen. Terwijl het personeel op de grond lag, plunderden de daders de kluis. Vorige maand sloegen drieste overvallers al eens op een gelijkaardige manier toe in restaurant ‘De Wereldkeuken’ in buurgemeente Genk.

“De laatste klanten waren omstreeks half elf zaterdagavond de deur uit,” legt uitbatingsverantwoordelijke Hendrik Ceyssens van het Hasseltse Theatercafé uit. “De deur was afgesloten en het personeel was bezig met de opruim. Kennelijk lagen de overvallers op dat moment al op de loer. Plots kwamen ze met veel machtsvertoon naar binnen gestormd. De glazen wand vloog daarbij aan diggelen.”

Het personeel moest meteen op de grond gaan liggen. Door hun agressie sneuvelde nog het glazen tablet aan de toog. In gebrekkig Nederlands riepen de boeven dat ze geld moesten hebben. Daarbij haalden ze wapens boven, waarmee ze de zeven personeelsleden bedreigden. Zij kregen een pistool op hen gericht, enkelen zwaaiden met een mes of met een koevoet. “Uiteraard was het voor hen allemaal een traumatiserende ervaring,” zegt Ceyssens. “Eén van de verantwoordelijken is dan met een dader naar de kluis gestapt. Hij heeft getracht zijn hoofd koel te houden. In de kluis lag de dagomzet en wisselgeld. De horeca is nu eenmaal één van de weinige sectoren waar nog veel cash in omloop is. De buit schatten we op enkele duizenden euro’s.”

Hooguit vijf minuten

De overval zelf duurde volgens het personeel nog geen vijf minuten. “Ze hebben me zaterdagavond nog opgebeld,” zegt Hendrik Ceyssens. “Ik hoorde hun ongerustheid aan de telefoon. Allemaal waren ze erg onder de indruk. De politie was gelukkig al verwittigd, en zelf ben ik ook snel gaan kijken. De daders waren helaas al spoorloos verdwenen.” Enkele opgeroepen medewerkers hebben zaterdagavond nog alle scherven bijeen geborsteld en opgeruimd, zodat de zaak zondag opnieuw open kon.

Horecabende?

De politie onderzoekt intussen de drieste overval. Op 20 juni gebeurde al een gelijkaardige overal op het restaurant ‘De Wereldkeuken’ langs de Zaveldriesstraat in Zwartberg (Genk). Toen drongen minstens drie daders net na sluitingstijd de zaak binnen. Daar moest het personeel eveneens op de grond gaan liggen en hun persoonlijke kostbaarheden afgeven, net als de dagopbrengsten van de zaak. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het om dezelfde horecabende gaat die zaterdagavond in Hasselt toesloeg.