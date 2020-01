Ben Lambrechts is nieuwe peter van Levensloop Hasselt EWH

31 januari 2020

18u33 0 Hasselt Levensloop Hasselt, de 24-urenloop van Stichting tegen kanker, heeft op donderdagavond 30 januari 2020 de nieuwe peter van de organisatie voorgesteld. Dit jaar valt die eer te beurt aan Ben Lambrechts, de directeur van Hogeschool PXL. Met de voorstelling van de nieuwe peter opent de organisatie officieel de inschrijvingen voor de deelnemende teams van de 24-urenloop.

Voor Ben Lambrechts is het naar eigen zeggen vanzelfsprekend dat hij zich voor een dergelijk warm initiatief inzet. “In de samenleving, maar ook in een grote hogeschool als PXL, worden we dagelijks geconfronteerd met mensen die vechten tegen kanker", vertelt Lambrechts. “Ikzelf heb mijn moeder al drie keer zien vechten tegen de ziekte, ze is dan ook de sterkste vrouw die ik ken." Lambrechts belooft dan ook een actieve rol te spelen in de promotie van Levensloop Hasselt. Hierbij wil hij in de eerste plaats ‘zijn' studenten mobiliseren. Met zijn functie als peter volgt Lambrechts Jos Tuts en Hilde Claes op.

Het Hasseltse stadsbestuur is sinds de eerste editie van Levensloop Hasselt een belangrijke, ondersteunende partner. “We zetten niet enkel onze schouders onder het evenement op logistiek vlak, we mobiliseren ook het eigen personeel om zelf hun meest sportieve kant te tonen", aldus Burgemeester Steven Vandeput en schepen van de Hasselaar Lies Jans. “Die oproep wordt altijd positief onthaald. Het evenement leeft dan ook bij alle Hasselaren.”

24-urenloop

Tijdens de 24-urenloop van Levensloop Hasselt lopen en wandelen teams dag en nacht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Bovendien wordt dat weekend hulde gebracht aan alle vechters en overledenen. Op die manier wordt ook de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek aangekaart.

De vorige editie van Levensloop Hasselt konden 52 teams een geldsom van maar liefst 153.640 euro bij elkaar lopen. De zesde editie van de 24-urenloop vindt plaats op 16 mei 2020 van 14u30 uur tot datzelfde tijdstip de volgende dag. Inschrijven kan per team via de website.