Beloftevolle ontwerpers strijken neer in Hasselt. “Design gaat over meer dan fashion en Scandinavische meubels." Lien Vande Kerkhof

16 september 2019

13u07 0 Hasselt Je anders laten nadenken over nieuws, mode, microbenwolken, plantengeneeskunde, restruimtes, artificiële intelligentie, weeftechnieken, ruïnes of radiomasten. Dat is het doel van een handvol beloftevolle jonge designers en ontwerpen in de jaarlijkse groepstentoonstelling van Z33. “De profielen zijn erg divers en maken meteen duidelijk dat design over veel meer gaat dan enkel over fashion en zo Scandinavisch mogelijke meubeltjes”, zegt curator Heleen Van Loon.

Volgens Van Loon gaat er elk jaar een grondige selectie aan FORMAT vooraf. “Dit jaar kregen 7 unieke ontwerpers en 2 duo’s de kans om hun project hier uit te werken en tentoon te stellen. Deze tentoonstelling is het resultaat van een jaar intensieve begeleiding, talloze bijeenkomsten en gedurfde experimenten.”

Changing Attitudes

De naam ‘Changing Attitudes’ kwam tot stand door de vele gesprekken die grafisch ontwerper Janneke Janssen wekenlang voerde met de uitverkoren laureaten. “Janneke ging op zoek naar een soort van rode draad voor de tentoonstelling. Tijdens de gesprekken merkte ze op dat de ontwerpers een sterke attitude uitdrukken en een haast activistische rol willen vertolken”, legt Van Loon uit. Zo is er bijvoorbeeld het project Lalaland van modeontwerper Flora Miranda. In plaats van cynisch te doen over het feit dat menselijke jobs steeds meer moeten wijken voor computers en machine stelt de Oostenrijkse mode-ontwerper dat de inbreng van de mens slechts wordt verschoven: van ontwerpen naar programmeren. Voor FORMAT ontwikkelde de ontwerper een systeem om de computer zelf kledingstukken te laten samenstellen. Een database van vijftig 3D-gescande silhouetten stelt nieuwe kledingstukken samen aan de hand van de verschillende elementen uit de gearchiveerde stukken. Hoewel de computer rekent en samenstelt, stuurt de mens de computer immers aan. Op die manier past Miranda als jonge designer perfect in het thema ‘changing attitudes’. Ze wilt klassieke attitudes en gedachtegangen doorprikken. “De toekomst is ontegensprekelijke digitaal, dus het komt erop aan die toekomst zelf mee aan te sturen”, luidt haar boodschap.

Big data en karaoke

Een ander voorbeeld is het project ‘Deep Voice. Empty Orchestra.’ van Eva Jäger en Guillemette Legrand. Zij gingen aan de slag met data-analyse en machine-learing, begrippen die steeds meer gehanteerd worden om te voorspellen wat wij nodig zullen hebben. Het idee dat (steeds meer ingebedde) camera’s in onder meer automatische stofzuigers of stemassistenten persoonlijke informatie van ons opslaan is voor veel mensen afschrikwekkend. Maar het duo Legrand Jäger ging voor FORMAT op zoek naar een link tussen dit nieuwe datalandschap en entertainment. Het resultaat is een interactieve karaoke-installatie die aan de hand van een stemanalyse je emoties genereert. Met het project onderstrepen ze ethische vraagstukken over privacy.

De tentoonstelling FORMAT valt nog te bezichtigen tot en met 24 november in het Hasseltse Begijnhof. De toegang is gratis.