Belofte van het jaar Jarne Lesuisse wil dit seizoen doorbreken bij Limburg United Guido Gielen

25 september 2020

22u26 3 Hasselt Vanavond organiseerde VZW Sportpro in de raadszaal van het oude stadhuis van Hasselt de Limburgse Basketbal Awards. Limburg United viel binnen de prijzen. Belofte van het jaar werd Jarne Lesuisse (20) voor zijn ploegmaat Leander Dedroog.

Wat doet zo een titel met Jarne Lesuisse ?

“Leuk om erkenning te krijgen. Of het extra druk op mijn schouders gaat leggen ? Ik blijf gewoon verder doen met wat ik bezig ben. Hard werken en focus aanhouden. Niet willen forceren, want dat gaat alleen averechts werken.”

Momenteel sta je aan de kant met een blessure. Verloopt de revalidatie naar wens ?

“Ongelukkig liep ik op 31 augustus op training een zware blessure op. De voorste ligamenten van mijn enkel zijn afgescheurd. Acht weken aan de kant. Gelukkig zit ik op schema en voel ik dagelijks progressie in de oefeningen bij de kinesist van de club.”

Je koos voor een profcontract bij Limburg United. Alles op het basket zetten of studeer je toch nog verder ?

“Ik blijf de twee combineren, maar neem slechts een gedeelte van mijn pakket mee naar dit schooljaar. Ik studeer aan de KU Leuven voor leerkracht LO en bewegingswetenschappen. De corona is een vloek voor iedereen, maar het heeft ook enkele voordelen. Veel lessen kan ik thuis online bijwerken. Ook voor mijn blessure is het welkom dat de competitiestart is uitgesteld tot begin november. Anders was de hele voorbereiding aan mijn neus voorbij gegaan. De laatste weken voor de competitiestart hoop ik te kunnen aanpikken.”

Wanneer ben je tevreden dit seizoen ?

“Vorig seizoen kon ik slechts enkele korte invalbeurten afdwingen. Ik wil alles op het basket zetten om dit seizoen te kunnen doorbreken. Wat de inhoud voor mij is van doorbreken ? Trachten de kansen die ik zal krijgen van coach Sacha Massot met twee handen te grijpen. Vooral mijzelf blijven en groeien in mijn rol op de vleugel. Ik kan ook als point-guard mijn plan trekken, maar United wil mij vooral op de vleugel gebruiken. Hard werken, maar rustig groeien. Op mijn leeftijd komt het er vooral op aan om veel te leren en stappen voorwaarts te zetten.”

United zal dit seizoen slechts met drie Amerikanen spelen. Welke ambitie mag United koesteren ?

“Beter drie goede Amerikanen die er bovenuit steken dan een halve kern met buitenlanders. Het is mooi dat United de kaart van de jeugd wil trekken en op termijn zullen ook de andere Belgische clubs moeten volgen, want de corona brengt zware tijden met zich mee. Het is natuurlijk nog erg vroeg om nu al een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteiten van ons team. Luke Knapke trainde al mee zonder contact en de andere Amerikanen zijn op komst. Als ik de kern overloop mogen we zeker de ambitie koesteren om opnieuw binnen de eerste vijf te eindigen”, besluit Truienaar Lesuisse.