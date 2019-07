Bellenblazen en kunstwerkjes om nieuwe tunnel aan de Hefveldstraat te vieren Toon Royackers

02 juli 2019

15u53 0 Hasselt Met vertraging, maar toch ook met een gezellig buurtfeest ging dinsdagochtend de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel aan de Hefveldstraat in Hasselt open. Die vervangt de vroegere spooroverweg op dezelfde locatie. De eerste fietsers werden feestelijk verwelkomd met muziek en zeepbellen.

“Onze excuses aan de buurt”, zegt woordvoerder Frederic Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. “De werken hebben inderdaad langer geduurd dan gepland. Dat had onder meer te maken met de discussies over het verleggen van de nutsleidingen. Heel vervelend. Het is allicht even doorbijten geweest voor de buurtbewoners. Maar nu is hij dan toch klaar: onze mooie fiets- en voetgangerstunnel die de wijk Den Tesch met het centrum van Hasselt verbindt. De bouw was trouwens een technisch huzarenstukje. Het installeren van de tunnelkoker gebeurde met een speciaal schuifsysteem. Met behulp van zuigers werd de 600 ton zware tunnel via een metalen glijbaan naar zijn plaats geschoven. De overweg is sinds vorige week definitief gesloten en nu kan iedereen dus de tunnel zelf gebruiken. De volgende weken rest ons alleen nog de afwerking van de omgeving. Ook voor de spoorgebruikers is er een groot voordeel: hoe minder overwegen, hoe minder kans op technische storingen en hoe groter ook de stiptheid en de veiligheid.”

Kinderopvang De Bijenkorf heeft haar locatie vlak bij de nieuwe tunnel en zij waren dinsdag dan ook de eregasten. De kinderen plakten heel wat kunstwerkjes op een canvas met een grote fiets. “Misschien kan dit ergens een definitief plekje krijgen”, denkt coördinator Tamara van de opvang. “Voor ons is deze tunnel alleszins goed nieuws. We hebben kinderen in onze opvang van beide kanten van de spoorweg komen. Zij kunnen nu allemaal veilig tot bij ons geraken met de fiets of met hun step.” Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen Laurence Libert (Open VLD) mochten de nieuwe tunnel samen met de tweehonderd buurtbewoners komen infietsen.