Belgisch kampioenschap ‘City Escape' in Hasselt, Genk en Sint-Truiden Birger Vandael

21 augustus 2020

12u30 0 Hasselt Op 20 september 2020 vindt de eerste editie plaats van het Belgisch Kampioenschap City Escape. In 23 Belgische steden zullen deelnemers de strijd met elkaar aangaan in een Augmented Reality stadsspel. “Het spel zal gespeeld worden in teams van maximaal 4-5 personen. Ieder team is en blijft zo zijn eigen bubbel”, verzekert Kiani Hallumiez van de organisatie.

Cmd-Esc, een collectief geïnteresseerd in alles voor en door Escape Rooms, hadden eerder dit jaar de droom om het eerste Belgisch Kampioenschap Escape Rooms te organiseren. Helaas moesten deze plannen in de wacht gezet worden en blijft het hier even bij een droom vanwege het Covid-19 virus. Cmd-Esc kwam al snel met een alternatief: Het Belgische Kampioenschap City Escape 2020.

Missie

De missie is om met dit evenement de markt van Escape Rooms warm te houden in deze moeilijke tijden. Op deze manier krijgen gezinnen en vrienden de kans om uit hun kot te breken om mee te strijden voor de BK- escape titel op een veilige en unieke wijze. Hier bovenop maakt de uiteindelijke top 10 ook nog eens kans op het winnen van een tal van mooie prijzen, zoals een reis naar Boedapest.

Spelverloop

Het spel zal gespeeld worden door teams bestaande uit bubbels van 4 personen. Je bent als team lid van de bende van Belgica en krijgt twee uur de tijd om de andere 20 bendeleden te bevrijden en zo snel mogelijk te ontsnappen uit de stad. Om dit doel te bereiken zullen er verschillende raadsels moeten opgelost worden op meerdere locaties in de stad. De raadsel bevatten ‘Augmented reality’ objecten die de oplossingen zullen visualiseren. Voor elk opgelost raadsel zullen de teams punten krijgen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te verzamelen in 2 uur. Wie de meeste punten, en de minste tips, heeft over alle steden heen, wordt Belgisch escape kampioen.

In Limburg wordt het kampioenschap georganiseerd in Genk, Sint-Truiden en Hasselt. Het dragen van een mondmasker wordt verplicht. De organisatie zal vermijden dat grote groepen samen troepen, door geen gezamenlijke startplaats in te stellen. Om deel te nemen aan het BK zal je op de website een voucher kunnen kopen met een kostprijs €50 per team. Alle info vind je terug op de site bk-cityescape.be.