Beleef in dit mooie lenteweekend eens een virtueel dagje Hasselt Emelie Wojcik

04 april 2020

08u04 0 Hasselt Volgende week laat het lentezonnetje zich voor het eerst écht zien. Ideaal weer dus voor een terrasje of een onbezorgde shoppingnamiddag in de Hasseltse binnenstad! Of toch niet? De coronacrisis stuurt onze plannen flink in de war. Toch is het mogelijk om een volledige dag in hartje Hasselt te vertoeven, virtueel welteverstaan. Wij tonen je hoe.

Een virtuele dag in Hasselt start je best met een stevig ontbijt. Proef daarvoor van het Feel Good, (glutenvrij) Deluxe en Kids ontbijt van Maison Blanche*. Let wel: bestellen doe je beter niet ‘s morgens met een slaapkop. Bestellingen worden immers pas de volgende dag geleverd. Heb je later nog een hongertje? Ook dan ben je bij de uitgebreide bistrokeuken van Maison Blanche aan het juiste adres.

De voormiddag spendeer je in Hasselt educatief. Leer de geheimen van het Hasseltse goud (of ‘witteke’?) tijdens een virtuele wandeling door het Hasseltse Jenevermuseum. Liever een andere activiteit? Check dan de Facebookpagina van UitInHasselt voor allerhande activiteiten die je ‘in je kot’ ook ‘uit’ in Hasselt laten voelen.

Shoppen, shoppen, shoppen!

In de namiddag is het, hoe kan het ook anders, shoppen geblazen. Mis je de persoonlijke aanpak van de Hasseltse handelaars nu je verplicht zoveel mogelijk binnen moet blijven? Geen nood, de trendsetters van La Bottega* tonen je de nieuwste lentemode via livevideo’s op Facebook. Liever een fris lentekleurtje op je snoet? Bekijk dan de tutorials van talloze bv’s die met het Hasseltse make-upmerk Cent Pur Cent* de mooiste looks creëren.

Door in je kot te blijven, help je de mensheid enorm. Wil je ook de natuur een handje helpen? Shop dan bij Klinder* ecologische producten voor in de keuken, badkamer of on the go. Ben je toch eerder een modefanaat? Bezoek dan zeker het Instagramaccount van Twentysecond Vintage*. Daar toont het modieuze koppel Julie De Werdt en Mattia Tedeschi hun vintage vondsten. En het beste deel? Je kan hun kleren gewoon online kopen aan schappelijke prijzen!

Vergeet ook zeker geen cadeaubonnen te kopen. Zo verras je een geliefde op afstand met een deal van vegan dessertwinkel PEAS* of een uitgebreid diner in de Goei Goesting*, L’Apéri Vino* of Buon’Eatalian*.

Tot rust komen

Na al dat shoppen is een welverdiende beloning wel op zijn plaats. Bestel daarom de lekkerste chocoladecreaties, al dan niet in een paasthema, bij BOON*. Mag het wat meer zijn? Bestel dan een koffie met alles erop en eraan bij Coffee Café*. Zondig voor een keertje ook eens met hun lekkere speculaastaart of kersencrumble! Liever een hartige knabbel? Bezoek dan zeker de website van Nuts about Nuts* en laat je verleiden door talloze nootjes, powersnacks en granola’s.

Ontspannen doe je dan weer met een goed boek van Grim*. Deze lokale boekhandel heeft voor elke lettervreter wat wils. Toch nood aan iets meer actie? Neem dan een kijkje op de Facebookpagina van jeugdhuis De Serre. Zij trekken hun werking immers volledig door naar de onlinewereld. Zo kan je er genieten van online dj-sets, optredens, tutorials en zelfs kleurplaten.

*Deze zaken zijn voorbeelden. Benieuwd naar de volledige lijst Hasseltse horeca- en handelszaken die momenteel onlineshopping aanbieden? Ontdek het op het online platform van Stad Hasselt.