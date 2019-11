Bekende Hasseltse horecazaakvoerder (55) riskeert 3 jaar cel voor witwas van ruim 6 miljoen euro Birger Vandael

29 november 2019

11u41 2 Hasselt Een bekende Hasseltse horecazaakvoerder (55) stond vandaag terecht in de correctionele rechtbank van Hasselt voor de valsheid in boekhouding, het misbruik van vertrouwen en het witwassen van grote sommen geld. In totaal zou hij op die manier 6,4 miljoen euro aan winsten uit zijn zaak niet in de boekhouding hebben aangegeven. De restaurantuitbater kon het geld gebruiken bij zijn liefde voor dure wagens, zijn betrokkenheid in de Belgische autosport en de aankoop van drie appartementen.

De vijftiger stond samen met zijn medezaakvoerster (54) en twee personen (een 58-jarige vrouw en 60-jarige man) van een verzekeringsmaatschappij terecht. De brasserie van de eerste twee is al jaar en dag een vaste waarde in het centrum van Hasselt. Het dossier rond hun praktijken werd opgestart in januari 2014 na een melding van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) inzake verdachte transacties bij de verzekeringsmaatschappij.

“Bij de verzekering werden grote sommen cash geld binnengebracht”, vertelt de procureur. “Men stelde hier vragen bij, want deze gelden zouden voortkomen uit de zaken van de brasserie. De boekhouding kon deze sommen echter niet verklaren. De laatste jaren werd er immers amper winst gemaakt.”

Zwarte boekhouding

Wat al vermoed werd, kon later in het onderzoek bevestigd worden: de zaakvoerders hielden er een zwarte boekhouding op na. Uit de analyse van gegevens viel ongeveer 45 procent van de inkomsten buiten de boekhouding van de BVBA. “Aanvankelijk waren deze bedragen eerder beperkt. Tussen 2000 en 2003 ging het om zo’n 11.500 euro per maand. Vanaf 2004 namen deze gelden een grote proportie aan. Men hield tot 50.000 per maand (600.000 euro per jaar) achter. Dat waren inkomsten die door de uitbatingsbvba werden gegenereerd, maar niet in de boekhouding werden opgenomen”, zo stelt de openbaar aanklager.

Tijdens het vooronderzoek gaf de zaakvoerder zijn georganiseerd systeem toe. De verdediging stelt dat een deel van de achtergehouden gelden wel degelijk gebruikt werd voor de vennootschap in de vorm van zwarte lonen en zwarte aankopen. “Dat kan nooit een legitiem vennootschapsdoel zijn en ik vind hier geen bewijs van”, merkt de procureur op. Meester Luk Delbrouck benadrukte dat zijn cliënten niet “de arme zielepoten" willen spelen. “Men is begonnen uit noodzaak en dat is uiteindelijk ten gunste van de zaakvoerders gelopen. Ik vraag de eenvoudige schuldigverklaring omdat er reeds een regeling met de belastingen is opgesteld.”

Bestuursverbod

De zaakvoerder riskeert een celstraf van drie jaar, al kan de procureur leven met volledig uitstel. Er werd ook een boete van 6.000 euro en een bestuursverbod van tien jaar gevorderd. De zaakvoerster riskeert één jaar cel met uitstel, een gelijkaardige boete en een bestuursverbod van acht jaar. Hun zakenkantoor riskeert een zware boete van 450.000 euro.

Het duo van de verzekeringsmaatschappij was volgens de openbaar aanklager een onmisbare schakel in het dossier. De zaakvoerder is overigens de schoonbroer van de horecazaakvoerder. “Zij zorgden ervoor dat de horeca-uitbaters onder de radar kon blijven voor meer dan tien jaar.” Zelf betwistten zij hun rol. “Moest ik weten waar het geld vandaan zou komen, zou ik het nooit hebben aangenomen”, vertelde de man. “Zij hadden minstens moeten weten dat deze gelden onrechtmatig werden gekomen. Het zijn professionals”, reageerde de procureur. Hij vorderde voor beiden een celstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 60.000 euro.

