Beginnende en jonge Limburgse bedrijven pitchen ideeën voor Hasselts stadsbestuur Dirk Selis

10 september 2019

10u15 0 Hasselt Het Hasseltse schepencollege houdt op 26 september haar wekelijkse vergadering op de Corda Campus. Limburgse start-ups krijgen daar de kans om hun idee te pitchen voor het stadsbestuur. “Door op bezoek te gaan bij onze belangrijkste partners gaan we constant op zoek naar synergieën die de dienstverlening voor de Hasselaar ten goede komen”, verduidelijkt burgemeester Steven Vandeput.

In samenwerking met de stad Hasselt geeft de Corda Campus heel wat start- en scale-ups (beginnende en jonge bedrijven) de kans om hun idee te pitchen voor het Hasseltse stadsbestuur. Stad Hasselt heeft de ambitie om op vlak van Smart City zo veel mogelijk in cocreatie te gaan met het bedrijfsleven en wil de banden versterken met innovatieve ondernemingen om te onderzoeken wat ze kunnen betekenen voor de stedelijke dienstverlening. “Hasselt wil een ‘open’ stad zijn, die omwille van haar morfologie, grootte én beleidsploeg een heuse proeftuin is voor de moderne en menselijke stad van de toekomst. De start- en scale-ups van de Corda Campus kunnen daar een belangrijke rol in spelen”, aldus burgemeester Steven Vandeput.

Digitale ambities

De digitale ambities van het nieuwe Hasseltse stadsbestuur zijn duidelijk voelbaar in het bestuursakkoord. Hasselt kijkt naar de toekomst en kiest voor de verdere digitalisering van haar diensten, zonder de mensen te vergeten die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de digitale wereld. “De keuze voor de Corda Campus is niet toevallig. Als moderne stad willen we koploper zijn wat de digitalisering van onze dienstverlening betreft. De expertise en de innovatieve ideeën die gehuisvest zijn op de Corda Campus willen we dus graag aanwenden”, besluit schepen van Digitalisering Frank Dewael.

Geïnteresseerden moeten zich voor 19 september aanmelden bij Limburg StartUp via www.limburgstartup.be.