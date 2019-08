Beelden vrijgegeven van overval op Hasselts Theatercafé Toon Royackers

21 augustus 2019

15u04 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft beelden vrijgegeven van de overval vorige maand op het Theatercafé, in het Cultuurcentrum in Hasselt. Op het bewakingsbeeld is te zien hoe de vier daders achter elkaar uit de wagen springen en naar de zaak rennen. De lokale politie is nog op zoek naar eventuele getuigen.

Op zaterdag 6 juli omstreeks 22.30 uur – net na het vertrek van de laatste klant – stormen de vier gemaskerde mannen de horecazaak ‘Theatercafé’ op de Kunstlaan in Hasselt binnen. Ze bedreigen eerst het personeel van de zaak met vuurwapens en messen. De verdachten gaan vervolgens aan de haal met de dagopbrengsten van het restaurant.

Op camerabeelden van de feiten is te zien dat de vier gemaskerde mannen allemaal achter elkaar uit een onbekend voertuig stappen. Het gaat vermoedelijk over een voertuig van donkere kleur. Alle verdachten zijn gekleed in het zwart. De politie Limburg Regio Hoofdstad is op zoek naar getuigen die zaterdagavond 6 juli iets verdachts hebben opgemerkt in de omgeving van het Theatercafé of meer informatie hebben over het onbekende voertuig.

Wie meer informatie heeft over deze feiten wordt gevraagd om de politie te contacteren via diefstallen@politielrh.be of op het nummer 011/93.89.38.