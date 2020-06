Bedeling van de Hasseltse horecabon en federale filters van start Dirk Selis

15 juni 2020

16u55 0 Hasselt Met een symbolische ‘high five’ ondersteunt het Hasseltse stadsbestuur de meer dan 500 horecazaken in haar stad. Eén van die vijf maatregelen is een horecabon t.w.v. 5 euro. Deze week start de huis-aan-huisbedeling van de bonnen, samen met de filters die de federale overheid ter beschikking stelt. In totaal gaat het over 77.618 horecabonnen voor 36.100 Hasseltse gezinnen. Als alles vlot verloopt ronden we de bedeling op vrijdag af.

Het uitbreiden van de terrassen, afhaalstroken voor restaurants, het afschaffen van de terrasbelasting in 2020 en het lanceren van de website shopinhasselt.be… deze vier maatregelen vervolledigen de high five die voor een duw in de rug van de Hasseltse horeca moet zorgen. “Met de nodige veiligheidsmaatregelen mag de Hasseltse horeca opnieuw volk over de vloer en op hun terrassen verwelkomen. Een belangrijke stap om het ‘nieuwe normaal’ draaglijk te maken”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “Met de horecabon willen we Hasselaren een extra reden geven om opnieuw te genieten van de lokale horeca. Elke Hasselaar ontvangt een exemplaar, hij of zij kan de bon tot en met 31 december van dit jaar verzilveren bij één van de deelnemende horecazaken. We willen dat iedereen zoveel mogelijk van de zomer kan genieten, maar het is belangrijk om het nog steeds veilig te houden voor jezelf en anderen. Ook de komende periode is het belangrijk om voorzichtig te blijven, voldoende afstand te houden en de exitmaatregelen toe te passen.”

Federale filters

Samen met de horecabonnen zullen ook de filters van de federale overheid in de brievenbussen belanden. Elke Hasselaar ouder dan 12 jaar ontvangt een exemplaar. “In totaal gaat het over 69.248 filters. Je kan ze gebruiken in de gratis mondmaskers die we eerder in mei bedeelden of in een zelfgemaakt mondmasker”, gaat Vandeput verder. “Het vullen van de enveloppes en de bedeling huis-aan-huis gebeurt door het stadspersoneel flexibel in te zetten. Op vijf dagen trachten we de klus zo vlot en efficiënt mogelijk te klaren.”