BBQ-restaurant “RAUW” brengt streetfood naar Quartier Bleu Dirk Selis

30 augustus 2019

11u00 0 Hasselt Het Heusdense BBQ-restaurant RAUW zal een absolute sfeermaker worden aan de nieuwe horecakade van Quartier Bleu aan de Hasseltse Kanaalkom. RAUW opent er een nieuwe zaak van om en bij de 350 vierkante meter, met groot terras aan het water. RAUW behoudt zijn zaak in Heusden en zal een tweede vestiging openen in het voorjaar van 2020 in Quartier Bleu. Andere namen van retailers en horecazaken die RAUW zullen vervoegen in Quartier Bleu worden de komende maanden bekend gemaakt. “We zijn erg verheugd met de komst van RAUW naar Quartier Bleu, dit wordt een absolute smaakmaker van Hasselt en ver daarbuiten”, zegt Philippe Onclin van Châteaux Real Estate die samen met Matexi het project Quartier Bleu in Hasselt ontwikkelt.

RAUW is het BBQ-concept van Fabio Istoczak en heeft sinds drie jaar een zeer succesvolle vestiging in Heusden. “Hier zijn we enkele jaren geleden van start gegaan met onze zaak met het idee om een niet alledaags sfeervol concept te lanceren in de bruisende BBQ-sfeer zoals we die kennen in de Verenigde Staten. We hanteren een eigentijds food-concept waarin we hoofdzakelijk barbecueën, smoken en grillen. Dit blenden we met streetfood in een relaxte sfeervolle omgeving”, zegt Fabio Istoczak, die reeds jarenlang gepassioneerd is door vlees en alle soorten bereidingen ervan. Jaarlijks maakt Fabio roadtrips door de Verenigde Staten, op zoek naar nieuwe bereidingen, smaken en combinaties van en met vlees om ze hier te brengen met een doordachte eigen twist.

Troef

“Door het succes en de lange wachttijden in Heusden waren we op zoek naar een tweede locatie waarin we ons concept verder konden uitbreiden. Eerst waren we niet van plan om kort bij Heusden een nieuwe zaak te openen, maar via een gemeenschappelijke vriendin kwamen we terecht bij Philippe Onclin van Quartier Bleu. Hij lichtte ons met veel passie en professionalisme het verhaal Quartier Bleu toe. Het is de sfeer die Quartier Bleu zal uitstralen die ons overtuigde. Dit project is een enorme troef voor Hasselt, de mix van Hasselt als stad op zich en horeca aan het water hebben voor ons de doorslag gegeven. Ook het kwalitatief openbaar domein met veel groen, de vlotte bereikbaarheid, de gezelligheid en de vele mooie appartementen op de Quartier Bleu site zijn belangrijke factoren geweest van onze beslissing.”

Wereldwijde streetfood

“Anders dan in Heusden gaan we dieper in op het blenden in plaats van de puur Amerikaanse vleeskeuken”, gaat Fabio Istoczak verder. “Het wordt een totaalconcept waarin we anders zullen zijn dan het traditionele en waar we de wereldwijde streetfood zullen blenden met 6 verschillende BBQ-technieken. Er zal gewerkt worden met een open centrale BBQ-keuken, een cocktailbar, een groot terras aan het water en een verrassende tafelbeleving waar we eten, muziek en atmosfeer mixen op een iets wat eigenwijze en grootstedelijke manier. Verder werken we momenteel aan een kledinglijn die ‘urban’ getint zal zijn voor de totaalbeleving. Ons personeel zal in deze kledij de gasten aan tafel bedienen. Kortom: RAUW in Quartier Bleu is voor iedereen die houdt van niet alledaagse, kwaliteitsvolle vleesgerechten en een ongeziene totaalbeleving en dat vanaf het voorjaar van 2020", vervolledigt Fabio Istoczak zijn verhaal.

Autoloze zondag

“Zij die niet kunnen wachten tot de opening van Quartier Bleu om het concept van RAUW te leren kennen, verwelkom we graag op zondag 15 september aan Quartier Bleu tijdens Autoloze Zondag waar dat RAUW een tijdelijke foodstand zal instaleren”, besluit Istoczak. Voor het eerst wordt het concept ‘Culinaire Ring’ gelanceerd waarbij tal van Hasseltse restaurants naar de Groene Boulevard trekken om de bezoekers van Autoloze Zondag te verrassen met een culinaire wandeling.