Barbecuerestaurant RAUW geeft unieke inkijk in afhaalkeuken Emelie Wojcik

16 mei 2020

20u50 1 Hasselt Bij barbecuerestaurant RAUW in Hasselt heerst zaterdagavond een gezellige drukte. Niet zo vanzelfsprekend als je weet dat de zaak door de coronamaatregelen nog steeds geen blijvende klanten mag ontvangen. Toch krijgen liefhebbers voor de gelegenheid een inkijk in de afhaalkeuken die donderdag het levenslicht zag in Quartier Bleu.



“We moeten het luchtig houden”, vindt Fabio Istoczak, eigenaar en kok van RAUW. Die mening staat nochtans in schril contrast met de actie waarmee hij zijn barbecuekeuken aan Hasselt voorstelt. “Vanaf 17 uur zijn we gestart met een livestream van onze afhaalkeuken. Over heel de zaak hangen camera’s verspreid. Zo geven we onze klanten een unieke inkijk op onze manier van werken in tijden van corona. Ons concept draait om de totaalbeleving. Met de camera’s maken we onze open keuken wel heel erg open.”

Om het allemaal nog wat op te leuken draait dj Frederico van onder andere Vibestrr plaatjes. “Hij is een persoonlijke vriend van mij dus ik ben blij dat ik hem die kans kan geven. Ook hij kan in deze moeilijke tijden namelijk die extra steun en bekendheid gebruiken.”

Blizza’s

RAUW is al enkele jaren een vaste waarde in Heusden. Toen Quartier Bleu opgetrokken werd, stapte Istoczak vrijwel meteen in de boot. “Al was dat niet meteen het plan. Maar ik moest gewoon toegeven dat het concept van Quartier Bleu perfect aansluit bij de streetfoodkeuken van RAUW. Om nog beter bij Hasselt te passen, serveren we hier trouwens lichtjes andere kost. Zo ligt ze focus hier eerder op wereldkeuken. Daarom serveren we gewaagde, maar zeer gesmaakte combinaties zoals de ‘bl.izza’, een eigenwijze barbecue-pizza.

De livestream van RAUW is nog tot 20 uur te volgen op de sociale mediakanalen van het restaurant.