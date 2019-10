Bankautomaat slingert tot op parking na plofkraak in Kermt TMA

09 oktober 2019

08u34

Bron: VTM NIEUWS 24 Hasselt Minstens drie gemaskerde mannen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een geldautomaat opgeblazen bij het kantoor ven BNP Paribas Foris, langs de Diestersteenweg in Kerm, bij Hasselt. Buurtbewoners werden omstreeks 2.40 uur opgeschrikt door een luide slag. Seconden later scheurden de boeven al weg zonder een buit te maken. De schade aan het bankkantoor is helaas opnieuw groot.

“We sprongen meteen recht in ons bed,” vertelt buurtbewoner Jules Schepens. “Het was dan ook een loeiharde slag die hier plots weerklonk. Ik heb even het gordijn weggetrokken om te kijken wat er aan de hand was. Maar door het felle licht van koplampen op straat, konden we helaas niets zien. Echt geslapen hebben we niet meer, want we hadden al het gevoel dat er iets ernstig aan de hand was. Even later hoorden dat het effectief ging om een plofkraak.”

Geen buit

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde ter plaatse. Zij stuurden verschillende patrouilles in de omgeving op onderzoek. Maar de daders waren helaas al gevlucht. Het is niet duidelijk in welke richting ze konden ontkomen. Volgens de bank BNP Paribas Fortis is er alleszins geen buit gemaakt. Brokstukken van de geldautomaat lagen bezaaid over de hele parking. Maar de geldlade zelf bleek dus niet te kraken. Dovo, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgisch leger kwam ter plaatse, omdat de daders explosieven gebruikt hadden. Een evacuatie van de omgeving bleek gelukkig niet nodig.

Veel schade

Wel is de schade aan het bankkantoor bijzonder groot. Niet alleen de bankautomaat lag over de parking. Door de enorme druk was ook het glas van de toegangsdeur verbrijzeld. Binnen in het kantoor is er eveneens schade. Het filiaal bleef daarom woensdag gesloten. De bank was de voorbije dagen net met een renovatie bezig van haar burelen. Het schildersbedrijf dat woensdag nietsvermoedend aankwam voor die werken, kon helpen met het opruimen van de brokstukken.

Zesde dit jaar in Limburg

Het gerechtelijk labo kwam woensdag nog naar Kermt voor een sporenonderzoek in het gebouw. De bewakingsbeelden van de camera tegen de gevel worden intussen onderzocht. Nadien werd assistentie gevraagd van brandweerzone Zuid West Limburg voor het opruimen van de ravage en het weer dichtmaken van de beschadigde deuren. De plofkraak van woensdagmorgen is trouwens al de zesde dit jaar in Limburg. Begin dit jaar was het filiaal van BNP Paribas Foris in Hamont-Achel al eens het doelwit. Ook in Gruitrode, Kinrooi, Pelt en Halen probeerden overvallers nadien bankautomaten op te blazen. Door de toegenomen beveiliging slagen ze er gelukkig wel steeds minder in om nog buit te maken.