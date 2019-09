Balkon vat vuur RTZ

18 september 2019

19u05 0

Langs de Arnold Maesstraat in het centrum van Hasselt hebben buurtbewoners woensdagnamiddag omstreeks 15 uur een brand opgemerkt op het balkon van een appartement. Daar was om een nog onduidelijke reden een bloembak in brand gevlogen. Op het moment van de brand was er niemand in het appartement ter plaatse. Brandweerpost Hasselt kwam met een ladderwagen ter plaatse. Zij konden de vlammen snel doven. Een deel van de gevel is door de brand zwart geblakerd, maar het appartement zelf heeft gelukkig geen schade.