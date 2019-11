Bacongo Limburg zoekt verhalen over Congo voor rondreizende expo EWH

29 november 2019

18u35 0 Hasselt Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid in 2020 zoekt Bacongo Limburg verhalen over Congo in de koloniale periode. De verhalen zullen de rode draad vormen voor een expo van Het Stadsmus die heel Limburg zal doorkruisen.

Onder de naam Bacongo Limburg (dat ‘ons Congo’ betekent) zoekt Het Stadsmus samen met enkele partners verhalen over het koloniale verleden van Congo. De bedoeling is om de gemeenschappelijke geschiedenis van België en Congo in te duiken en de impact ervan op Limburg in kaart te brengen. Het project hoopt zowel van Limburgers als van Congolezen verhalen te ontvangen, al dan niet gestaafd met allerhande documenten zoals brieven en foto’s. “Iedereen kent wel iemand die een verhaal over Congo kent”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). “Al die verhalen zijn nog steeds relevant want tot op de dag van vandaag heeft ons koloniale verleden nog steeds een impact op onze samenleving.”

Het initiatief is een samenwerking van Het Stadsmus samen met Vormingplus, Bibliotheek Hasselt Limburg, Koloniale Vereniging van Limburg, de erfgoedcellen Mijnerfgoed en Haspengouw, UHasselt, het Afrikamuseum, Hand in Hand en gemeente Lanaken. De partners zullen de medewerkers van Het Stadsmus bijstaan door de verhalen af te toetsen aan historische bronnen en door het verleden te koppelen aan de hedendaagse situatie.

Iedereen die een verhaal over Congo kent, kan terecht op de verzameldagen van Bacongo Limburg. De eerste dag vindt plaats op 1 februari 2020 om 14 uur in Het Stadsmus. Meer informatie over de overige dagen via https://www.bacongolimburg.be/. Voor wie niet kan wachten om een interessant verhaal met Bacongo te delen, voorziet de organisatie een online formulier op de site.