Bacongo Limburg maakt zich op voor eerste verzameldag van Congolese verhalen EWH

28 januari 2020

12u31 0 Hasselt Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid in 2020 zoekt Bacongo Limburg verhalen over Congo in de koloniale periode. De verhalen zullen de rode draad vormen voor een expo van Het Stadsmus die heel Limburg zal doorkruisen. Op zaterdag 1 februari 2020 start de zoektocht naar Congolese verhalen met een verzameldag.

Onder de naam Bacongo Limburg (dat ‘ons Congo’ betekent) zoekt Het Stadsmus samen met enkele partners verhalen over het koloniale verleden van Congo. De bedoeling is om de gemeenschappelijke geschiedenis van België en Congo in te duiken en de impact ervan op Limburg in kaart te brengen. Het project hoopt zowel van Limburgers als van Congolezen verhalen te ontvangen, al dan niet gestaafd met allerhande documenten zoals brieven en foto’s.

De organisatie gaat specifiek op zoek naar verhalen die dateren van voor 1908 of na 1960. Vooral verhalen over de periode na de Tweede Wereldoorlog is welkom bij Bacongo Limburg omdat over die periode heel wat informatie ontbreekt. Voorwerpen zoals trommels of beeldjes die met het koloniale verleden te maken hebben, behoren niet tot de gewenste objecten, tenzij er een verhaal aan vast hangt.

Iedereen die een verhaal over Congo kent, kan op 1 februari 2020 van 14 tot 17 uur terecht op de eerste verzameldag van Bacongo Limburg. Raadpleeg de website voor meer informatie over de overige dagen. Voor wie niet kan wachten om een interessant verhaal met Bacongo te delen, voorziet de organisatie een online formulier op de site.