Aziatische hoornaars rukken op in ons land: “We moeten ze hard bestrijden als we de honingbij niet kwijt willen” MMM

08 november 2019

14u20 0 Hasselt De Aziatische hoornaar verovert België. In het ganse land, maar vooral in West- en Oost-Vlaanderen werden afgelopen jaar tal van nesten gesignaleerd. “We moeten drastische maatregelen nemen als we de gewone honingbijen niet willen zien verdwijnen", zegt het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

Op initiatief van Agentschap Natuur en Bos maakt het expertisebureau Landmax een beheerregeling op, begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van het INBO, de brandweer, het Departement Landbouw en Visserij, het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor Invasieve uitheemse soorten, het ILVO, Natuurpunt en vertegenwoordigers van de Vlaamse imkerij.

Nestverdelging is de bestrijdingsmethode bij uitstek, maar het nest opsporen blijft een knelpunt. “De afgelopen twee jaar werd dankzij het Vespa-Watch project heel wat praktische ervaring opgedaan in ontdekken en bestrijding. Imkers, natuurliefhebbers en burgers vonden intussen de weg naar vespawatch.be, en dankzij hun vele meldingen is de soort goed in kaart gebracht.”

Sporadisch leidt een gesignaleerde hoornaar naar het nest, maar veel nesten blijven onder de radar. “Hulpmiddelen bij het nesten zoeken, zoals telemetrie of “Trojaans-paard-bestrijding”, zijn op dit moment nog toekomstmuziek. Een beheerregeling die open staat voor deze nieuwe strategieën is onontbeerlijk om aan effectief populatiebeheer te doen.”