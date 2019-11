Axelle Red wint Golden Hasselt Award EWH

25 november 2019

14u33 0 Hasselt Bij de tweede editie van The Golden Hasselt Awards op 22 november mocht Axelle Red de award uit handen van burgemeester Steven Vandeput (N-VA) in ontvangst nemen. “Axelles tomeloze liefde voor muziek, passie voor het leven en altruïstische inzet voor een betere wereld liggen aan de basis van al haar activiteiten”, klonk het bij de jury.

Het oog van de jury viel op Axelle Red door haar passie voor muziek en de zorg voor anderen. “Ze schreef niet alleen vele songs die een soundtrack voor het leven vormen, ze reisde ook naar gebieden die door oorlogsgeweld en armoede geteisterd worden. Bovendien nam ze voor Unicef en Handicap International het ambassadeurschap op en ontving ze in Frankrijk de hoogste artistieke onderscheiding als ‘Chevalier des Arts et des Lettres’ en een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt”, zegt juryvoorzitter Jos Dessers.

De overige genomineerden waren Virginie Claes, Alfredo De Gregorio, Stijn Helsen, Pat Krimson, Piet Kusters, Armand Schreurs, Katia Veekmans en Dana Winner. Nieuw dit jaar was de Junioraward die door Vince Seys, een student aan de PXL-Music werd gewonnen. Voor de muzikale invulling van de avond zorgden onder andere Belle Perez, Gunther Neefs en Willy Claes met Combo Sur+.

The Golden Hasselt Awards werden vorig jaar in het leven geroepen door ondernemer Frans Billen. Daarmee wil hij jaarlijks een persoon in de kijker plaatsen die Hasselt op artistiek vlak op de kaart zet. Afgelopen jaar ging acteur Matteo Simoni met de award naar huis.