Axelle Red schrijft hartverscheurende brief aan haar overleden vader Dirk Selis

06 november 2019

18u10 0 Hasselt “Mijn papa ... voor altijd.” Zo begint de emotionele Facebookpost van Axelle Red aan haar vader Roland Demal, die afgelopen zaterdag op de leeftijd van 88 jaar overleed.

Het geluk duurde zo lang: 88 jaar! Iedereen die van hem hield dacht dat hij er voor altijd zou zijn. Een groot man. Je kon hem altijd wel ergens tegenkomen. Langs de Hasseltse boulevard of de kanaalkom aan de zonkant, waar hij 42 jaar gemeenteraadslid was en gedurende 16 jaar schepen. Hoog vliegend boven de politieke kleuren.

Zijn lievelingskleur was paars. Rechtuit, doodeerlijk, dicht bij de mensen. Vol werkijver. Hij verzoende mensen meer dan dat hij ze uit de echt scheidde. Na 50 jaar balie – een unicum – bleef hij in zijn stamcafé De Vogelsanck nog wekelijks gratis juridische raad geven aan al wie wilde.

Zijn fameuze grappen weergalmen nog steeds in het Parijse ministerie van Cultuur van toen ik er een officiële bekroning kreeg. De toenmalige minister Renaud Donnedieu de Vabres had, zei hij, de beste avond van heel z’n politieke carrière.

In Brussel werd hij zelfs tot ridder in de Leopoldorde geslagen, de stad waar zijn eigen mama het levenslicht zag.

Papa, lieve papa, beste vriend, we missen je elke seconde nog net iets meer en het doet nog zoveel meer pijn dan verwacht. Hadden we, ik, het geweten ... dan hadden we nog meer en nog intenser genoten van je persoon. Hoewel, het was best wel redelijk fantastisch!

En diegenen die op je wachten, daar waar je nu heengaat, om samen te kaarten met een Witteke. Of twee. En om sigaretten te roken als kwajongens ... die hebben verdomd chance! We vergeten je nooit en ik hoop ooit zonder tranen – enkel met de glimlach zoals je het wilde – aan je terug te kunnen denken. Ik ben sowieso gewapend met je honderden moppen. Ik ken ze nog stuk voor stuk, alleen kan ik ze niet zo goed vertellen als jij.