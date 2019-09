Autoloze zondag vormt Kleine Ring om tot Culinaire Ring Dirk Selis

13 september 2019

15u17 0 Hasselt Zondag vindt de 9e editie plaats van het succesvolle evenement: autoloze zondag. Elk jaar opnieuw brengt dit veel volk op de been of nog beter op de fiets. “Autoloze zondag is een jaarlijks evenement dat we niet meer uit de stad kunnen wegdenken,” zegt schepen van Evenementen, Habib El Ouakili.

Nieuw dit jaar is de Culinaire Ring, een evenement waarbij Hasseltse horecazaken, of toekomstige Hasseltse horecazaken hun kunnen, mogen tonen op de kleine ring. “Onder een stralende zon, kan je zondag genieten van allerlei lekkers. In Hasselt bevinden zich heel wat toprestaurants die wekelijks veel volk trekken. Hasselt blijft een stad van de smaak. Dat blijkt eens te meer doordat we maar liefst 19 handelaars hebben die deelnemen aan de Culinaire Ring,” vertelt schepen van evenementen Habib El Ouakili (sp.a). “Op 6 locaties verspreid over de kleine ring kunnen bezoekers een culinaire reis beleven. Van het eiland surf&turf een de Blauwe Boulevard kan je door struinen naar de wereldkeuken aan het Van Veldekeplein tot de langste veggietafel richting Dusartplein. Bezoekers kiezen dus volledig zelf of ze op ontdekkingsreis gaan of eerder één eiland uitkiezen dat hun specifieke smaak behartigd. “Het is altijd leuk om doorheen verschillende evenementen van de stad, promotie te maken voor de sterktes die je stad kent. Onze lokale handelaars extra in de kijker zetten, kan de beleving van Hasselt enkel versterken.”

Hertenpad

Naast het unieke concept van de Culinaire Ring, kan de bezoeker de hele namiddag vullen met uiteenlopende activiteiten. “Nieuw dit jaar voor de kleinsten is het hertenpad. De jeugddienst voorziet heel wat activiteiten op maat van kinderen en jongeren. Zij kunnen het krijtspoor volgen en door mee te doen aan activiteiten een hertenstempel verzamelen op een stempelkaart. Hebben ze een volle kaart? Dan krijgen ze een attentie,” besluit El Ouakili.