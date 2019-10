Autisme Limburg fleurt muren Bakkerslaan op met graffitiworkshop Lien Vande Kerkhof

11 oktober 2019

17u02 0 Hasselt Binnenkort worden de jeugdlokalen aan de Bakkerslaan afgebroken en daarom krijgen de leden van Autisme Limburg, één van de vaste gebruikers, de buitenkans om zich met graffiti uit te leven op de muren. “Een mooi initiatief,” aldus Schepen van Jeugd, Habib El Ouakili. “Creatieve initiatieven zoals deze die onze jeugd een unieke ervaring geven, steunen wij volledig.”

Zaterdag 12 oktober geeft Nihan Yilmaz een graffitiworkshop aan de jongeren van Autisme Limburg. “Doordat de gebouwen aan de Bakkerslaan binnenkort weggaan, was dit de ideale gelegenheid om de jongeren een ‘real-life’ graffiti workshop te geven, niet gewoon op doek of platen, maar op muren zoals de echte graffiti-artiesten dit doen. Veel van deze jongeren zijn enorm creatief en artistiek. Ik geloof dat het een schitterend resultaat gaat opleveren,” vertelt El Ouakili. “We zijn al jaren vaste gebruiker van de lokalen aan de Bakkerslaan met Autisme Limburg. Proberen elke week weer nieuwe activiteiten te verzinnen en hiermee kunnen we ze een creatieve, originele beleving bezorgen,” besluit Marleen Bloemen, Algemeen Coördinator Autisme Limburg. “Wij zijn heel blij dat de stad ons toestemming geeft zodat onze jongeren de gebouwen onder handen kunnen nemen. Ik ben alvast enorm benieuwd naar het resultaat!”