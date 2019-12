Artsenkoppel tovert historische vierkantshoeve om tot unieke vergaderlocatie Emelie Wojcik

11 december 2019

14u43 0 Hasselt Na een renovatie van negentien jaar opent de vierkantshoeve Busselhof in Stevoort eindelijk de deuren. Eigenaars Nyree Claes en Johan Vijgen, twee artsen uit Hasselt, transformeerden hun historische pand tot een unieke vergaderlocatie waar diverse bedrijven in alle rust productief kunnen zijn.

Nyree en Johan werden al in 2000 verliefd op de geclassificeerde hoeve in Stevoort. Toch bleek de renovatie een werk van lange adem. “Zeker omdat we tijdens elke fase van de renovatie rekening wilde houden met de oude materialen en op duurzaamheid wilden focussen”, zegt Nyree. “Zo gebruikten we onder andere de originele technieken om de lemen gevels te realiseren en plantten we oude soorten appel- en perenbomen waarmee we vandaag biofruitsap en -mocktails voor onze gasten maken.”

Momenteel telt het pand twee flexibele ruimtes waarin allerlei soorten meetings en vergaderingen georganiseerd kunnen worden. “Je kan bij ons terecht voor directie- en bestuursvergaderingen, teambuilding, lezingen enzovoort”, vertelt het artsenkoppel Nyree Claes en Johan Vijgen. De maximumcapaciteit ligt echter op 25 personen. Met deze maatregel wil het koppel een persoonlijke band met hun gasten creëren.

Inspiratie voor werknemers

Het idee om van de hoeve een vergaderlocatie te maken, haalt het koppel uit Europees en Amerikaans onderzoek. Zo zou een werknemer gemiddeld 187 uur of 23 werkdagen per jaar plaatsnemen aan een vergadertafel. Voor managers ligt dat getal nog veel hoger. “Wij zijn overtuigd dat een inspirerende vergaderlocatie bijdraagt tot succesvolle resultaten”, zegt Nyree. “De weidelandschappen die het pand omringen zullen de werknemers een instant gevoel van rust geven. Het terras met zithoek is bovendien de perfecte plek om even te pauzeren of de dag samen af te sluiten”.

Naast vergaderzalen, biedt het Busselhof ook opleidingen aan. Als arts, professor (UHasselt, AMS) en voorzitter van het Wit-Gele-Kruis Limburg inspireert Nyree immers graag mensen in management en leidinggevende functies. Maar ook andere trainers staan op het programma. “Met interactieve workshops hopen we mensen te laten groeien. En als ze daarnaast nog eens kunnen genieten van deze inspirerende locatie is onze missie helemaal geslaagd”, besluit Nyree.