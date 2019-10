Artsen, sympathisanten en Dana Winner toveren Jessa om tot Muziekkliniek Dirk Selis

10 oktober 2019

17u47 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis heet op donderdag 17 oktober voor één dagje de ‘Muziekkliniek’. Een hele dag lang kunnen oncologische patiënten en hun familie genieten van kleine pop-up concertjes. De muzikanten zijn… sympathisanten, medewerkers, verpleegkundigen en artsen. In de inkomhallen van de campussen Salvator en Virga Jesse, staan piano’s waarop iedereen die dat wil een muziekstuk naar keuze kan brengen.

Een opmerkelijke pianist die aantreedt is Thibault Di Fiori, een jongen van 14 jaar en een van de beste leerlingen van het conservatorium van Hasselt. Hij ruilt zijn middagpauze in voor een pianoconcert op de vleugelpiano in de inkomhal van campus Virga Jesse. “Met dit initiatief – op de Dag tegen Kanker- willen we in de eerste plaats onze oncologische patiënten verwennen. We willen tegelijk ook muziek waarderen als medicijn dat inspireert, bemoedigt en troost biedt aan mensen die te maken krijgen met kanker” zeggen initiatiefnemers Leen Van Bever, Katrien Gijbels en Philippe Renders.

Studio Jessa

Behalve muzikale optredens zijn er ook workshops (bv. make-up) en infostanden voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten. Er is ook doorlopend een praat- en kaartcafé (tot 16u), en een oncobeurs. Patiënten krijgen ’s ochtends een ontbijtkoek, in de namiddag een stuk vlaai bij de koffie. “Studio Jessa, de huisradio van het ziekenhuis, gaat die dag live met verzoekjes van onco-patiënten en personeel. Ook Dana Winner komt rond het middaguur even langs om onze oncologische patiënten en hun familie een hart onder de riem te steken”, vertelt woordvoerder van het Jessa Lieve Ketelslegers.

Knuffelbed

“Op donderdag 17 oktober is er een gratis van 17u. tot 19u. een verrassingsconcert. Belangstellenden kunnen wel een vrije gift doen ten voordele van de aankoop van een ‘knuffelbed’. Dit is een bed dat verbreed kan worden opdat de patiënt en zijn partner/kinderen er op een comfortabele manier in kunnen liggen. Voor het Jessa-personeel is er een after work party. Ook die opbrengst gaat naar het knuffelbed”, besluit Ketelslegers.