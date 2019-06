Armeniërs kopen tot 20.000 euro aan schoonheidsproducten “voor zichzelf” BVDH

18 juni 2019

10u41 0 Hasselt Twee Armeniërs van 34 en 38 jaar zijn veroordeeld voor dertien diefstallen in de Kruidvat en één in de Ici Paris. Ze hadden het vooral gemunt op schoonheidsproducten. Ondanks de grote hoeveelheden werd de verkoop hiervan altijd betwist.

Tussen 16 november 2018 en 21 februari 2019 sloegen ze voortdurend toe in onder meer Rijkevorsel, Hasselt, Heusden-Zolder, Beringen, Turnhout, Genk en Herentals. Telkens gingen ze aan de haal met schoonheidsproducten en/of flesjes parfum. De totale buit overstijgt qua waarde 20.000 euro. Tweede beklaagde, een man van 38, vertelde dat hij buiten wachtte op zijn vrouwelijke kompaan terwijl ze aan het winkelen was Hij beweerde dat ze niet meer bij hem welkom was als hij zou geweten hebben dat ze goederen stal. Toch was hij ook wijzend naar cosmeticaproducten te zien en bevestigde hij dat er thuis tot zeventig artikelen lagen. De vrouw beweerde dat ze voor zichzelf stal en voor haar familie in Armenië, maar nooit in dergelijke grote hoeveelheden.

De man is momenteel aangehouden onder elektronisch toezicht, de vrouw verblijft in de gevangenis van Hasselt. Zowel de man als de vrouw krijgen een celstraf van achttien maanden, waarvan de helft met uitstel. De burgerlijke belangen worden aangehouden.