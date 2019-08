Architectenbureau UAU’collectiv klaar om Hasselt in stelling te brengen voor de toekomst: “Wij zien Hasselt door de mondiale bril in ons labo”

Dirk Selis

23 augustus 2019

Wanneer ik de lift uitstap op de vijfde verdieping, twijfel ik of ik niet in een hippe loungebar binnenstap. Buscemibeats op de achtergrond, sfeervolle verlichting, knusse leren zetels en dertigers in zwarte jeans van Stijn Helsen met witte designersneakers. Ik ben wel degelijk bij architectenbureau UAU' collectiv, uitgesproken als 'wow'. Deze hippe architecten bouwen het Hasselt van de toekomst.

Wanneer ik Massimo Pignanelli de De Gregorio van zijn generatie noem, fronst hij bedenkelijk. “Weet u, de tijden zijn erg veranderd. In de jaren negentig werden de bouwprojecten totaal anders benaderd. Maar dat is voltooid verleden tijd. Nu zijn wij bezig met procedures, wedstrijden en openbare onderzoeken. Soms meer dan ons lief is”, zegt Pignanelli.

Verschillende projecten van zijn hand zijn bekend in de Hasseltse binnenstad. Frederik Vaes is dan weer een internationaal gericht architect, die zijn sporen verdiende met het Bikini Berlijnproject. Frederik heeft zich de laatste jaren kunnen toespitsen op diverse vrije tijd- en winkel projecten in grootsteden als Londen, New York en Brussel. Die mix, in combinatie met de jarenlange expertise en dossierkennis van Joris Diliën maakt van UAU’collectiv een nieuwe en bedreven partner in de Limburgse architectuurwereld. Wij kregen een inkijk in 5 van hun op stapel zijnde projecten, die het aangezicht van de Hasseltse binnenstad zullen veranderen. “We staan voor een omwenteling, nu de Dorpstraat stilaan uit het DNA van de Hasselaar sluipt. Het is nu of nooit.”

1. Cityloft

Het perceel bevindt zich te midden van de Hasseltse binnenstad, aan de ene zijde de bloeiende horeca van de Zuivelmarkt, aan de andere zijde aan de verloederde Raamstraat. Een doorsteek tussen de panden leidt aan de zijde van de Raamstraat tot een nieuw plein, dat ontstond door bestaande tuinmuren af te breken. De ruimte die zo verloren gaat, wordt gecompenseerd door een majestueuze, hoge monoliet. Essentieel voor dit ontwerp midden in de stad is het behoud van de privacy voor zowel bewoners als buren. Door de zorgvuldige vormgeving van de monoliet verliezen de buren geen zonlicht. De 39 studio’s, 2 horecapanden, 16 parkeerplaatsen, fietsenstalling voor 78 fietsen en 2 kelderbergingen zijn verdeeld over 7 bouwlagen, waarvan 1 ondergronds.

De werf is momenteel in aanbouw en zal eind 2020 klaar zijn.

2. HasHotel

Als antwoord op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis van Hasselt, breidt HasHotel haar pand uit met een vernieuwd restaurant, lobby en een aantal hotelkamers. De bestaande kop aan de Guffenslaan wordt behouden en krijgt een hedendaagse witte gevel. Het gelijkvloers waar zich de restaurant- en inkomzone bevindt, wordt volledig opengewerkt met een transparante gevel. In de kelder wordt een vernieuwde club ondergebracht. De drie verdiepingen staan met elkaar in verbinding door de centrale vide in de inkomhal van het complex. Het lobbyniveau is rechtstreeks van buiten bereikbaar: via een buitentrap word je vanuit de binnenstad geleid naar de eerste verdieping. Bovenop de transparante sokkel komt een toren van 6 bouwlagen met 15 hotelkamers en 1 suite. De hele toren wordt ingepakt met witte keramische tegels om zo één geheel te vormen met de rest van het gebouw. Goudaccenten benadrukken de prachtige witte gevel. Belangrijk is dat de mini-toren de vierde gevel vormt ter omsluiting van het Limburgplein.

De werf is momenteel in aanbouw en is klaar tegen begin 2020.

3. Galerij De Ware Vrienden

Galerij De Ware Vrienden vormt in de binnenstad een belangrijke doorsteek tussen de Sint-Jozefstraat en de Grote Markt. De galerij kampt de laatste jaren echter met problemen van leegstand ondanks de grote passage. Bijd e vernieuwing blijft de ondergrondse parking behouden, net als de twee kopgebouwen ter hoogte van de Grote Markt en Sint-Jozefstraat. Die kopgebouwen, het historisch pand aan de Grote Markt en appartementen aan Sint-Jozefstraat worden gerenoveerd naar de standaarden van vandaag.

Woningen boven de handelsruimte verhogen de veiligheid in de stad en bieden een antwoord op gekende problemen en leegstand.

Dit project bevindt zich nog in de studiefase.

4. Grote Markt

De Grote Markt van Hasselt onderging door de jaren heen tal van kleine ingrepen, maar zo verloor het plein haar eigenheid. Een volledige heraanleg moet de Grote Markt weer het kloppend hart van de stad maken. Samen met Simoni Architecten werd ontwerp opgesteld voor de schikking en inrichting van de terrassen. Centraal ontstaat een overzichtelijk plein dat ingezet kan worden bij diverse evenementen, maar daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om tijdens het grootste deel van het jaar haar horecafunctie te vervullen. De westelijke zitbank zorgt ervoor dat passanten een rustpunt vinden in de stad en ze creëert daarnaast een plek voor de historische monumenten van de Grote Markt. Enkele groenelementen worden op weloverwogen locaties in de stad ingeplant. Centraal op het plein, tussen de parasols zal een monumentale boom het groene karakter heel erg versterken.

Dit project wordt momenteel aanbesteed en zou ten laatste eind 2020 afgewerkt moeten zijn.

5. Refuga

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. De stad Hasselt verkocht deze site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt. De opdrachtgever wenst een gezinsvriendelijke omgeving te creëren. Het ontwerp van het zeer groene en autovrije binnenplein biedt een veilige speelomgeving aan kinderen van de omliggende woningen. Het is een rustige groene oase waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen. Het fijnmazig netwerk doorheen het centrum trekt een subtiele grens tussen de ‘tuinzone’ en een stedelijk verhard plein aan de gebouwen van de Uhasselt. De inrichting van het publieke domein biedt ook mogelijkheden voor de huidige horecazaak De Refuge om in het binnengebied een terras te hebben. Deze plek is een informele ontmoetingsplaats voor zowel de bewoner, de student, de professor/docent, als de bezoeker van de stad.

Aan dit project wordt volop gewerkt. Het zou klaar moeten zijn tegen het einde van 2021.