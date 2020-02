Applaus in rechtbank wanneer procureur zeven jaar effectieve cel vordert voor Hasselaar (60) die dochter jarenlang misbruikt Birger Vandael

21 februari 2020

11u38 10 Hasselt Vanaf haar achtste werd een jong Hasselts meisje seksueel misbruikt door haar eigen vader. De man (vandaag 60 jaar) liet zijn lusten jarenlang overal botvieren: van de badkamer tot een leegstaand appartement. Zelfs tijdens een wandeling met de hond was het meisje niet veilig. Toen een effectieve celstraf van zeven jaar werd gevorderd, klonk er – ongebruikelijk in dergelijke zaken - kort applaus vanuit de zaal.

De feiten speelden zich af tussen 2002 en 2006 en hebben een enorme impact gehad op het slachtoffer en haar hele familie. “Zij is getekend voor het leven”, vatte de procureur samen. Ook de broers van de jonge vrouw zijn zwaar onder de indruk van wat er jarenlang in hun eigen nabijheid is gebeurd. Ondanks verwoede pogingen van vader en moeder om het potje gedekt te houden en een rechtszaak te voorkomen, stonden ze vandaag uiteindelijk toch terecht voor de rechtbank.

Vakantieperiodes

“Zoals wel vaker in dit soort zaken, werden de feiten stelselmatig opgebouwd”, leidde de procureur zijn betoog in. “Het begon aanvankelijk met het betasten van de kledij van het meisje, maar evolueerde vervolgens naar verregaand misbruik.” De man bleek vooral actief wanneer hij in een vakantieperiode thuis was terwijl zijn partner op haar werk zat. Op een bepaald moment ging hij zelfs dingen in huis verstoppen, zodat de vrouw weg zou gaan en hij zijn gangetje kon gaan.

De beklaagde kampte met een zwaar alcoholprobleem en liet zich ook een tijd lang opnemen. Het meisje was toen twaalf en vertelde in die periode alles aan haar moeder. Die probeerde vooral de gebeurtenissen binnenskamers te houden en trachtte te voorkomen dat haar dochter iets zou zeggen tegen de psychiater. Toen de man terug was van zijn behandeling, herviel hij al snel in zijn oud gedrag.

Manipulatief

Toen de feiten in 2008 waren gestopt, hebben vader en moeder er jarenlang alles aan gedaan om de gebeurtenissen stil te houden. Niet alleen de man, maar ook de vrouw (50) wordt ervan beschuldigd manipulatief en egocentrisch te hebben gehandeld. Ze zeiden tegen het slachtoffer dat ze er bij een klacht alleen voor zou komen te staan. “De rol van de moeder ging verder dan een puur passieve rol”, vatte de procureur samen. Ook zij riskeert bijgevolg een celstraf van drie jaar, weliswaar met uitstel.

Het slachtoffer is inmiddels getrouwd en behaalde haar diploma. Ze probeert volgens haar advocaat verder te gaan met haar leven. Er wordt provisioneel een schadevergoeding van 25.000 euro gevraagd, alsook de aanstelling van een deskundige.

Namens de verdediging van de beklaagde vertelde advocaat Philip Daeninck dat de feiten worden toegegeven. Hij spitste zijn betoog vooral toe op de vraag naar hulp voor zijn cliënt. Volgens de advocaat van de vrouw was het uitkomen van de feiten destijds als “een donderslag bij heldere hemel”. “Het was toen niet duidelijk dat de feiten zo verregaand waren en ze trachtte haar gezin bij elkaar te houden.” Haar medeplichtigheid wordt betwist. Vonnis op 20 maart.