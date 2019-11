Aperitieven na het vieruurtje: Klatch.Bar Hasselt combineert beide concepten EWH

15 november 2019

15u33 0 Hasselt Eerst een tasje koffie drinken en meteen daarna toasten op het weekend met een glas cava? Vanaf 16 november kan het in de Hasseltse Klatch.Bar. Met een opmerkelijke drankencombinatie introduceert de bar een volledig nieuw concept in Hasselt.

Het concept van Klatch.Bar is gebaseerd op horecazaken die in grootsteden als Kopenhagen en Madrid al langer koffie met aperitiefdranken combineren. “Het idee is dat studenten en werkende mensen hier ‘s morgens een afhaalkoffie komen kopen en vervolgens ‘s avonds terugkomen voor een aperitief na het werk”, zegt uitbaatster Sigrid Peeters. “Er zijn al heel wat koffiezaken en bars in Hasselt, wij willen die concepten graag samenbrengen onder een dak.”

Koffieklets

De naam van de bar komt van kaffeeklatch of koffieklets. “Klanten kunnen perfect voor langere tijd bij ons blijven zitten”, zegt Sigrid. “We voorzien gratis wifi en voldoende stopcontacten, zo kunnen klanten studeren of werken terwijl ze van onze koffie genieten. Op die manier kunnen ze na hun werk meteen aansluiten voor een aperitief.”

Klatch.Bar serveert koffie van Monx uit Zonhoven en wat betreft het aperitief is er een ruime keuze aan onder andere wijnen, cocktails en mocktails. Naast drank, serveert de bar ook gebak en hapjes. “Voorlopig bieden we nog geen ontbijt of lunch aan, maar we willen op termijn ‘s avonds wel afterwork-evenementen organiseren”, aldus Sigrid.

Familiezaak

De koffiebar wordt uitgebaat door de familie Frederix. “Onze bar is eigenlijk de jongensdroom van mijn partner Patrick Frederix”, zegt Sigrid. “Ikzelf heb een horecaverleden dus bij mij begon het ook te kriebelen. Bovendien is ook de dochter van Patrick betrokken bij de zaak. Klatch.Bar is dus een echte familiezaak.”

Klatch.Bar is gelegen in het nieuwe BOOKS-gebouw in de Meldertstraat. De bar opent op 16 november haar deuren om 9:30 uur. In de week is de zaak vroeger geopend zodat de klanten koffie kunnen afhalen. De precieze openingsuren staan op de Facebookpagina van de bar vermeld.