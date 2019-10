Antwerpse verslaggever trapt op zere Limburgse tenen tijdens voetbalwedstrijd: “Het was maar een grap” Dirk Selis

15 oktober 2019

23u52 1 Hasselt “Het heeft wel wat van Kazachstan: Hades, een club uit het Oosten, een regio waar de tijd is blijven stilstaan. Hasselt dus.” De commentator van de Antwerpse regionale zender ATV kon de nederlaag van Kappellen tegen het Hasseltse Hades in de derde amateurliga van het voetbal maar moeilijk wegsteken. Waarmee hij zich meteen de woede van heel wat Hasselaren op de hals haalde.

“Wat een flauwe plezante zeg”, reageert de Hasseltse komiek Armand Schreurs . “Zoiets komt méér voor In Antwerpen dan elders.” Ook Hasselts burgemeester Steven Vandeput liet zich niet onbetuigd: “Even heb ik nog gedacht om een ludieke brief te schrijven naar ATV, maar wat levert dat op? Dat hoort bij het voetbal zeker en bij een wel zeer chauvinistische verslaggever? Vreemd dat zo iemand zo’n uitspraak doet terwijl hij hier waarschijnlijk nog nooit is geweest. Of ik hem ga uitnodigen? Waarom zou ik? We gaan hem geen aandacht schenken. Vermoedelijk had hij ooit problemen met een Limburgs meisje en zit hem dat nu nog altijd dwars. En niet te vergeten: Hades heeft Kappellen toch maar mooi met 0-1 op zijn ‘doos’ gegeven.” Oud-sportverslaggever Philip De Hollogne dacht dat hij niet goed hoorde: “Ik vind het vrij straf en vooringenomen. Ik heb 15 jaar lang stukjes gemaakt, maar dit lijkt me pure kolder of nog beter parkinghumor.”

Antwerpse grap

“Je moet die uitspraak in zijn context zien”, zegt hoofdredacteur Hans Hellemans van ATV. “De verslaggeving van ons sportprogramma onder leiding van Carl Huybrechts heeft vaak een tweede laag doorspekt van Antwerpse humor. Zo vergeleek onze journalist Ben Van Denbroucke Kapellen ook met de Rode Duivels. Het is wat wij noemen een Antwerpse grap. Nu als de burgemeester van Hasselt daar moeilijk van slaapt, willen wij ons daarvoor excuseren hè. We willen zeker niemand kwetsen. Ook de Hasselaren niet”

