Antwerp Symphony Orchestra bezoekt Hasselt met Limburgse sopraan EWH

10 januari 2020

18u28 0 Hasselt Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Cultureel Centrum van Hasselt een nieuwjaarsconcert. Dit jaar opent het Antwerp Symphony Orchestra op zondag 12 januari 2020 het nieuwe cultuurjaar. Voor de gelegenheid brengt het orkest de Limburgse sopraan Ilse Eerens mee.

Op het programma staan muziekstukken van onder andere Strauss en Franz von Suppé, bekend van ‘Die leichte Kavallerie’. Het concert belooft volgens het orkest dus sprankelend en zelfs humoristisch te worden. De zang wordt die dag verzorgd door de Maaslandse sopraan Ilse Eerens. Zij begon haar studie aan het Lemmensinstituut in Leuven en zette die voort bij Jard van Nes aan de Nieuwe Opera Academie in Amsterdam en Den Haag. Ze behaalde al meerdere prijzen op zangwedstrijden en won in 2018 nog de Klara voor Solist van het Jaar.

Gastdirigent

Omwille van medische redenen ziet eredirigent Philippe Herreweghe zich genoodzaakt zijn concerten met het Antwerp Symphony Orchestra af te zeggen. Hij wordt vervangen door gastdirigent Mihhail Gerts. De presentatie van het concert wordt verzorgd door Kurt Van Eeghem. Het programma blijft ongewijzigd.

Voorstellingen vinden zondag plaats om 11 en 15 uur in de concertzaal van het Cultureel Centrum Hasselt. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.