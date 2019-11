Animal Rights en Bite Back voeren stil protest tegen everzwijnenjacht EWH

08 november 2019

11u37 0 Hasselt Een handvol dierenrechtenactivisten van Animal Rights en Bite Back heeft vrijdag actiegevoerd voor het gebouw van de Vlaamse Overheid Limburg. Ze willen voorkomen dat er verder gejaagd wordt op everzwijnen.

De groep verzamelde rond 10 uur ‘s morgens aan het gebouw van VAC Limburg waar op dat moment de openbare aanbesteding van jachtrechten aan de gang was. Met foto’s van everzwijnen en zwijgzaam protest maakten de leden van Animal Rights en Bite Back duidelijk dat ze het onacceptabel vinden dat onschuldige dieren de kogel krijgen. “Een stil protest is volgens ons voldoende om ons standpunt duidelijk te maken”, zegt Rowena Vanroy, campagnecoördinator. “We willen in dialoog treden met de wetgevers maar ons standpunt is duidelijk: de everzwijnenjacht moet stoppen!”

De aanleiding voor het protest zijn de drijf- en drukjachten die in Limburg georganiseerd worden. Bo-Bovendien maakte Het Agentschap Natuur en Bos bekend dat er nog vijf drukjachten bijkomen en mochten jagers reeds een bod uitbrengen. “Met ons protest willen we bereiken dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stopt met de druk- en drijfjachten die enkel maar dierenleed veroorzaken”, aldus Vanroy.

Everzwijnenplaag

Er valt niet te ontkennen dat er steeds meer oproepen van overlast door everzwijnen binnenkomen. “Ter vervanging van de jacht stellen wij voor dat er naast drukke wegen hekken en wildroosters worden geplaatst. Op die manier kunnen de everzwijnen niet in het verkeer geraken", zegt Vanroy. “Het argument dat er te veel everzwijnen zijn is volgens ons trouwens achterhaald, niemand weet immers precies om hoeveel everzwijnen het gaat.” Het everzwijnenprobleem in de steden is volgens Vanroy te wijten aan het feit dat het wild, net zoals de wolf trouwens, wordt opgejaagd.