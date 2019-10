Andere aanmeersteiger en parade voor Sinterklaas door werken in Hasselt Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

09u28 0 Hasselt Ondanks nieuwe werken aan de Hasseltse Kanaalkom meren Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten dit jaar aan met de stoomboot. Op zaterdag 9 november kunnen Hasseltse kinderen hem verwelkomen.

“Vorige week was er een ogenblik paniek”, zegt coördinator van de intrede van Sinterklaas Raymond Polus. “De steiger waar de Sint zou aankomen zou zich midden in een bouwwerf vol stellingen bevinden. Je kan je wel voorstellen dat kinderen onvermijdelijk alle kanten op zouden lopen - en klimmen - en dat was uiteraard te gevaarlijk. Daarom hadden we even contact met de NMBS over hoe we de Sint zo gepast mogelijk de trein kunnen laten nemen. Een perfect haalbaar scenario want Sinterklaas is natuurlijk - zoals elke wereldburger - vrij om samen met zijn Pieten een kaartje te kopen." Maar voor het Hasseltse stadsbestuur was het toch plots alle hens aan dek (van de stoomboot) om Sinterklaas toch gewoon per boot te laten aankomen. De aanmeerplek werd verlegd richting Vaarstraat, een veilige plek voor de kinderen. Bovendien loopt de Sint zo niet het risico vertragingen op te lopen door spoorhinder of stakingen.

Grote Markt

De bestemming van de intrede is naar goede gewoonte het Groenplein. “Maar door de werken op de Grote Markt wijkt de gebruikelijke parade af van de route. De aannemer van de werken op de Grote Markt kan niet garanderen dat de passage langs daar zal kunnen passeren. We zullen er uiteraard alles aan doen om de Sint, met zijn schimmel, richting het oude stadhuis te begeleiden.”

Zwarte Piet

Over de kleur van de Pieten bestaat in Hasselt zo goed als geen discussie meer: ze blijven zwart. “De reden daarvoor is simpel”, benadrukt Polus. “Wij doen sinds jaar en dag beroep op de leiding van onze Hasseltse jeugdbewegingen om Zwarte Piet te spelen. Toen we enkele jaren geleden meegingen in de discussie over de kleur van Zwarte Piet en hem alleen bewerkten met wat roetvegen klaagden de leiders dat ze herkend werden door hun jongste leden. Zo was de pret en de magie er natuurlijk van af. Maar verder laten we alle gevoelige symbolen - zoals bijvoorbeeld grote oorringen - achterwege. We mikken ook dit jaar weer op honderd Pieten die de stad op stelten zullen zetten.