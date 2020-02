Amper vier gauwdiefstallen in centrum van Hasselt tijdens soldenperiode Dirk Selis

11 februari 2020

13u50 0 Hasselt Tijdens de eindejaarsperiode en de wintersolden gebeurden er amper 4 gauwdiefstallen in het centrum van Hasselt. De inzet van het gauwdiefstallenteam van de politie Limburg Regio Hoofdstad zorgt ervoor dat het aantal feiten van zakkenrollerij in de politiezone al verschillende jaren in dalende lijn blijft gaan.

Tijdens de eerste maand van dit jaar werden er in het centrum van Hasselt amper vier gauwdiefstallen gepleegd. “In januari is het, omwille van de wintersolden, vaak druk in de Hasseltse binnenstad,” klinkt het bij de politie. “Gauwdieven profiteren van die drukte om hun slag te slaan. Het feit dat we vorige maand amper 4 aangiftes van zakkenrollerij binnenkregen, is dus wel erg opvallend.” Tijdens de wintersolden in 2019 werden er nog 12 aangiftes van gauwdiefstallen genoteerd. Ook de traditioneel erg drukke eindejaarsperiode bleef in 2019 opvallend rustig: amper één aangifte van zakkenrollerij in de Hasseltse binnenstad. Het aantal aangiftes van zakkenrollerij in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad gaat al enkele jaren in dalende lijn. In 2019 werden er 165 feiten van gauwdiefstal genoteerd in de zone. Dit is opnieuw een daling ten opzichte van 2018 (171 feiten). In 2016 werden er nog 296 processen-verbaal opgesteld.

Team Oliver

De inzet van Team Oliver, het gauwdiefstallenteam van de politiezone, is zonder twijfel één van de oorzaken van de daling van het aantal gevallen van zakkenrollerij in de politiezone. Tijdens drukke periodes zoals de eindejaars- en soldenperiode wordt het team extra ingezet op drukke plaatsen. “En de cijfers bewijzen dat Team Oliver prima werk levert,” zegt korpschef Philip Pirard. “In 2019 hebben ze 32 personen kunnen oppakken en stelden ze niet minder dan 100 processen-verbaal op. Het spreekt dan ook voor zicht dat we in de toekomst blijven investeren in ons gauwdiefstallenteam.” Enkele maanden geleden werden er nog vijf extra politiemensen toegevoegd aan Team Oliver. Ook Steven Vandeput, burgemeester van Hasselt en voorzitter van het politiecollege wil het team intensief blijven inzetten. “We willen Hasselt terug op de kaart zetten als dé belevingsstad in Vlaanderen. Daarom willen we de veiligheid van de Hasselaren en onze bezoekers maximaal garanderen,” besluit de burgemeester.