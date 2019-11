Ambulance onderweg met hartpatiënt crasht tegen auto van de rijschool Toon Royackers

08 november 2019

19u25 3 Hasselt Op het kruispunt van de Prins-Bisschopssingel met de Sint-Truidersteenweg in Hasselt botsten vrijdagavond kort voor 18 uur een ambulance en een auto van de rijschool. Zowel de ambulancier als de automobilist liepen bij de klap verwondingen op.

Aan boord van de ambulance van Medivare lag op dat moment een patiënt die een hartaanval gekregen had. Hij werd samen met de verpleegkundige aan boord door elkaar geschud. Volgens getuigen reed de ambulancier net voor het ongeval met zwaailichten en sirene het kruispunt op. De wagen van de rijschool kwam uit de andere richting en had op dat moment groen licht. In de wagen was geen leerling aan het stuur, maar wel iemand van de rijschool zelf. Een andere ambulance moest de hartpatiënt uit de gecrashte ziekenwagen gaan ophalen. Ook de gewonde bestuurders werden allemaal ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het het verkeer op het drukke kruispunt vrijdagavond erg moeizaam. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse om bestuurders voorbij het ongeval te loodsen.