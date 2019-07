Alumni en studenten PXL-Music geven Belgische festivalzomer mee vorm DSS

05 juli 2019

12u58 0 Hasselt Heel wat alumni en studenten van de opleiding pop- en rockmuziek PXL-Music geven ook dit jaar weer mee vorm aan de Belgische zomerfestivals. Muzikanten, managers en techniekers die studeren aan of afgestudeerd zijn van PXL-Music blijken goed vertegenwoordigd op de grote festivals van ons land.

“De opleiding bracht hun aanwezigheid in kaart. De opleiding selecteerde de acht grootste festivals van België (Rock Werchter, Les Ardentes, Dour Festival, Rock Herk, Tomorrowland, Suikerrock, Lokerse Feesten en Pukkelpop) en bracht in kaart welke muzikanten, managers en techniekers van PXL-Music – afgestudeerd of in opleiding – er aan de slag zijn. De kaart blijkt goed gevuld", zegt Nick Daenen, woordvoerder van Hogeschool PXL.