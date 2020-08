Al zeker 12.000 meldingen voor wespen in Limburg: “Nu al meer dan vorig jaar” Marco Mariotti

15 augustus 2020

15u34 0 Hasselt De Limburgse brandweerzones hebben tot nu toe al meer dan 12.000 meldingen ontvangen van wespennesten. Vooral de laatste weken is tijdens de hittegolf een piek aan meldingen voelbaar.

In Noord-Limburg zijn maar liefst 7 ploegen elke dag van 10 uur tot 22 uur in de weer om nesten te verdelgen. Ze kregen daar al 2.200 meldingen binnen. Brandweer Oost-Limburg noteerde al meer dan 4.200 meldingen. Bijna 1.000 meldingen meer dan in gans 2019.

De hittegolf veroorzaakte een extra piek. De doorsnee wachttijd bedraagt vijf dagen, en soms lukt dat ook niet altijd. Kleinere wespennesten kunnen ook zelf weggewerkt worden via verdelgingsproducten uit de winkel. Zuid-West Limburg kreeg 5.700 meldingen binnen.

De brandweerzones vragen om enkel een nest te melden als het voor overlast zorgt. Enkele handige tips voor wie wespen uit de buurt wil houden: een halve citroen op tafel leggen met kruidnagels, of koffiegruis in brand steken.