Al wandelend met alpaca’s door de tweede zit Lien Vande Kerkhof

22 augustus 2019

16u53 0 Hasselt Een frisse neus halen tijdens het blokken in het bijzijn van alpaca’s. Op 27 augustus 2019 organiseert De Voorzorg een gratis alpacawandeling voor blokkende studenten. “De studenten krijgen de kans om een frisse neus te halen tijdens het blokken in het bijzijn van alpaca’s,” vertelt Tony Coonen, federaal secretaris bij De Voorzorg Limburg. “De wandeling maakt deel uit van het volledige programma dat De Voorzorg organiseert om studenten met herexamens een leuk pauzemoment te gunnen,” aldus Coonen.

Tussen al de Pukkelpop- en zomereuforie door is het niet gemakkelijk studeren. Toch zit er voor tal van studenten niet anders op dan zich door de herexamens heen te spartelen om eind september een nieuw schooljaar te kunnen aanvatten. Daarom organiseert de Voorzorg al voor de derde jaar op rij een aantal ontspannende activiteiten om studenten een doeltreffende pauze te geven via het project ‘Op Eigen Benen Staan.’ “Jongeren kunnen bij ons terecht in de bibliotheek van Hogeschool PXL,” vertelt Tony Coonen. “Naast nek- en handmassages en zelfgemaakte smoothies kunnen studenten dit jaar dus ook wandelen met alpaca’s.”

Rustgevende dieren

Voor wie het maar een gek idee vindt: alpaca’s blijken best snuggere dieren. Het geluid dat ze neuriënd en zacht produceren zou erg rustgevend en ontspannend werken. Bovendien hebben ze een hoog aaibaarheidsgehalte. Ideaal dus om het hoofd even leeg te maken. De wandeling loopt onder meer door het prachtig vernieuwde Kapermolenpark en langs de Demer. Aan het einde van de wandeling krijgen de studenten de kans om een leuke selfie te maken met de dieren.