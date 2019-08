Al 165.000 mensen fietsten door de Bomen sinds opening in juni Dirk Selis

29 augustus 2019

12u39 0 Hasselt “Tijdens de maanden juli en augustus kwamen meer dan 122.000 fietsers de nieuwe fietsbeleving ontdekken. Gemiddeld 2.000 per dag. Niet alleen Limburgers, maar fietstoeristen uit alle windstreken zakten af naar Bosland, Limburg. Dat brengt het totaal sinds de opening in juni al op bijna 165.000 fietsers op 2,5 maand tijd. Een absoluut record”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens die de toeristische zomer in Limburg ontleed.

“Het ziet er dus zeker naar uit dat ‘Fietsen door de Bomen’ in de voetsporen zal treden van het succesvolle Fietsen door het Water in Bokrijk, de 1ste realisatie van Toerisme Limburg in deze reeks van innovatieve fietsbelevingen. Samen brengen de fietsprojecten een multiplicatoreffect teweeg voor héél Limburg”, vertelt een fiere gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens. “We zetten Limburg op de kaart als innovatieve fietsprovincie, versterken ons imago als fietsparadijs en verzekeren zo op lange termijn onze status als dé ultieme fietsbestemming. Zodat we meer toeristen blijven aantrekken, die euro’s achterlaten bij onze ondernemers. Zo is deze nieuwe fietsbeleving niet alleen belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, waarbij ze kunnen genieten van een topbeleving kort bij huis, maar ook voor de welvaart van de Limburgers.”

1,4 miljoen overnachtingen

“De code rood in juli en het herfstweer in augustus hebben toeristen dus niet weerhouden om naar Limburg te komen. Integendeel, meer dan ooit kon Limburg haar sterke troeven uitspelen: ons uitgebreid en gevarieerd toeristisch aanbod (binnen en buiten). Naar schatting waren er in juli en augustus 1,4 miljoen overnachtingen, goed voor 138 miljoen euro omzet. Wat volledig in lijn ligt met de goede cijfers van vorig jaar. Na de zomer vallen we zeker niet stil. Ook buiten de vakantieperiodes leveren we samen met de sector inspanningen om Limburg extra in de kijker te zetten. We zetten sterk in op meer toeristen verspreid over het hele jaar, zodat de bedden van onze ondernemers 365 dagen per jaar vol liggen”, belooft Philtjens.

West-Vlamingen houden van Limburg

Verblijfsgasten uit alle windstreken vonden hun weg naar Limburg. De belangrijkste herkomstregio blijft Vlaanderen, met West-Vlaanderen op kop, op een afstand gevolgd door Nederland. Volgens Toerisme Limburg zijn bijna negen op tien logiesuitbaters tevreden over de voorbije zomermaanden, omdat ze evenveel of zelfs meer boekingen noteerden dan in 2018. Gemiddeld hadden de logies een bezettingsgraad van bijna 70 procent. Vooral de vakantieparken en de jeugdlogies waren zo goed als volzet. Maar ook de campings en de vakantiewoningen lagen met 72 procent bezetting goed vol. Samen met de B&B’s zijn de vakantiewoningen de sterkste stijgers, met acht procent meer bezetting dan vorige zomer. Het wispelturige zomerweer werkte ook last-minute boekingen in de hand: twee op tien uitbaters kreeg meer last-minutes dan in 2018.

Bruegel trekt 312.000 bezoekers

Ook de uitbaters van grote toeristische attracties zijn overwegend positief volgens Toerisme Limburg. Zeven op tien mocht de voorbije zomervakantie evenveel of meer bezoekers verwelkomen dan vorig jaar. Bij mooi weer waren vooral de buitenattracties in trek. Dat beamen de uitbaters van het Blotevoetenpad in Zutendaal, de Fluisterboten in Dilsen-Stokkem en het waterparadijs Wilhelm Tell in Oudsbergen. Ook Bokrijk noteerde een hoog bezoekersaantal dankzij het fantastische aanbod rond Bruegel. Het hele park kreeg in juli en augustus 312.000 bezoekers over de vloer, in het Openluchtmuseum waren er dat 40% méér dan vorig jaar. Bij wisselvallig weer trokken vakantiegangers vooral richting de binnenattracties, zoals de Kattevennen-Cosmodrome, het TODI duikcentrum of de Loonse Stroopfabriek. Attracties met zowel een binnen- als buitenaanbod, profiteerden dubbel. Dat bevestigen bijvoorbeeld LAGO Pelt Dommelslag en de zwemparadijzen van Center Parcs. “Limburg heeft een groot, complementair aanbod aan binnen- en buitenattracties. Er is voor ieder wat wils en altijd iets te beleven, ongeacht het weer. Bij Toerisme Limburg speelden we daar bijvoorbeeld ook op in via onze online zomercampagne ‘Wa gaan we doen?’, die op het einde van de zomer bijna een miljoen potentiële toeristen zal hebben bereikt”, vertelt Phiiltjens

Meer dan één miljoen fietsers

Naast de brede variatie aan attracties blijft het fietsroutenetwerk langs de prachtige Limburgse landschappen natuurlijk de grootste troef van de provincie. Meer dan één miljoen fietsers sprongen de voorbije zomervakantie in het zadel om Limburg te verkennen via het fietsroutenetwerk, een stijging van 11 procent. (1.036.743 fietsers vs 933.425 fietsers in 2018 red.). De absolute topdag was zondag 4 augustus met 47.998 fietsers. Vooral ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland was erg populair. Ruim 122.000 fietsers kwamen de nieuwe fietsbeleving van Toerisme Limburg in juli en augustus ontdekken. Ook het door TIME Magazine bekroonde ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk, de eerste fietsbeleving van Toerisme Limburg, was deze zomer geliefd bij fietstoeristen. In de vakantieperiode passeerden er 86.000 fietsers, zes procent méér dan vorige zomer. Dat brengt het totaal nu op bijna 730.000 fietsers sinds de opening in 2016.