Agressieveling krijgt jaar cel voor doodsbedreigingen aan ex VCT

21 oktober 2019

11u42 0 Hasselt Q. (38) uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een boete van achthonderd euro omdat hij meermaals agressief heeft uitgehaald naar zijn ex-partner.

Op 27 juni 2017 stampte hij de deur van haar appartement stuk. Hij bedreigde het slachtoffer met de dood, terwijl hij met een groot mes stond te zwaaien. Daarna beloofde hij de vrouw niet meer lastig te vallen. Maar die belofte kwam hij niet na. In de in de volgende maanden viel hij de vrouw lastig met meer dan 1.200 telefoontjes en sms’en. Op kerstdag 2017 sloeg en stampte hij de vrouw zelfs zo hard dat ze tijdelijk onbekwaam was.

Q. daagde niet op voor de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld. Het in beslag genomen mes werd verbeurd verklaard. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij.