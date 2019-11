Afscheid van Viktor (22) onder een “Italiaanse herfstzon” Lien Vande Kerkhof

20 november 2019

18u49 0 Hasselt Onder een stralende hemel aan de Abdij van Herkenrode werd er vandaag afscheid genomen van Viktor Rogiers, een blakende jongeman uit Hasselt die voor altijd 22 jaar zal blijven.

Viktor, die vorige week woensdag overleed nadat hij maandag werd aangereden op het zebrapad, verloor zijn hart in het land van pizza’s, piazza’s en zuiderse zonnegloed toen hij er op Erasmus ging. Wie het weerbericht in Rome, Siena en Napels googelde, zag dat het er daar vanmiddag druilerig aan toe ging. Het leek wel alsof de Italiaanse warmte voor een dag naar Kuringen uitweek en neerdaalde over de Abdij. Honderden mensen verzamelden op de historische site die met wat fantasie als volwaardige plein in het rijtje Italiaanse piazza’s zou kunnen pronken. Na een ontroerende ceremonie werd er nagepraat met het heel wat lekkers uit de keuken van het mediterrane schiereiland.

Blauwe Chimay

“Dinsdag zou Viktor mijn verjaardag in Leuven komen vieren”, vertelde KSA-kameraad Seppe. “Als er reden was tot feest moest je hem dat geen twee keer vragen.” Maar het lot schudde de kaarten voor Viktor en zijn naasten flink doorheen. Tientallen jongens en meisjes van de jeugdbeweging en medestudenten uit Leuven verzamelden al twee uur voor de uitvaart aan de ingang van de zaal en rakelden in alle sereniteit herinneren op. Zo was het weekend voor het ongeluk er eentje met Viktor in volle glorie “We hebben nog keihard met hem gefuifd”, grinnikte een groepje vriendinnen. “Viktor was de persoon die er op Werchter in zijn eentje op uittrok om twee uur later met tien compleet onbekende mensen te dansen en te keuvelen alsof ze elkaar al levenslang kenden.” De jongeren droegen een badge met Viktors naam en het tekentje van blauwe Chimay. “Een ideetje van zijn jaargenoten. Blauwe Chimay was Viktors lievelingsdrank, samen met rode Italiaanse wijn.”

“Je hebt van twee families één gemaakt”

Iedereen lijkt het over eens: Viktor was een levensgenieter die met iedereen overweg kon. “Boos zijn op Viktor, dat kon niet niemand”, klonk het. “Maar naast een bon-vivant was hij ook resultaatgericht, gedreven en verbindend.” En dat laatste was hij niet alleen als vriend maar ook als broer en zoon. “Je hebt van twee families één gemaakt”, waren woorden die tijdens de beklijvende ceremonie werden uitgesproken. De plechtigheid hing in talloze pakkende getuigenissen aan elkaar. Mensen konden Viktor urenlang begroeten in het Poortgebouw, waarna de kist naar de Tiendeschuur werd gereden voor de afscheidsplechtigheid. Vrienden van de KSA en uit Leuven droegen beurtelings de kist binnen en buiten.

Zebrapad

De jongeman uit Stevoort liet het leven nadat hij op maandag 11 november werd opgeschept door een wagen terwijl hij het voetpad overstak op de Hasseltse Dreef. De hersenschade die hij opliep door de immense klap was niet te overzien. Woensdagochtend bezweek Viktor aan zijn verwondingen. Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat momenteel nog geen helderheid. Voorlopig lijkt het erop dat de bestuurder de voetganger niet zag oversteken.