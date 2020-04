Afgebrande tuinhuisjes in Hasselt waren aangestoken, verdachte opgepakt MMM

28 april 2020

18u27 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft zaterdag een man opgepakt die verdacht wordt van het in brand steken van enkele tuinhuisjes in Hasselt.

Zaterdagavond rond 19 uur brak er brand uit in twee tuinhuisjes in de volkstuintjes aan de Kiewitstraat in Hasselt. Kort na de feiten heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad een 56-jarige man uit Hasselt opgepakt op verdenking van brandstichting. De verdachte werd verhoord.

Het onderzoek wordt nu verdergezet door de politie Limburg Regio Hoofdstad onder leiding van de onderzoeksrechter in Hasselt.