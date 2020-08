AFF en Muziekodroom slaan handen in elkaar voor Hoogtijd ENL

24 augustus 2020

10u02 0 Hasselt Absolutely Free Festival en Muziekodroom blijven niet bij de pakken zitten. De twee organiseren aanstaande zaterdag ‘Hoogtijd’, een kleinschalig coronaproof festival. Zoals gewoonlijk volstaan drie batterijen om toegang te verkrijgen.

Heb jij zaterdagavond nog niets gepland? Dan hebben we goed nieuws, want AFF komt op de proppen met ‘Hoogtijd’. Dankzij de medewerking van Muziekodroom kan het Genkse team van AFF een klein event hosten in de Hasseltse concertzaal. Op de planning: Limburgse producer Title en “Genkies” Petty Thug en George and The Bear.

Leuk weetje: tickets zijn gratis. Je hoeft enkel drie batterijen mee te nemen. Let wel, reserveren is verplicht en kan vanaf maandag 10.00 uur via de website van Muziekodroom.