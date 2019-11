Adinda Van Geystelen wordt artistiek directeur van Z33 Dirk Selis

27 november 2019

09u59 0 Hasselt Op 20 januari 2020 wordt Adinda Van Geystelen de nieuwe artistiek directeur van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt. Samen met de opening van het tentoonstellingsgebouw in het voorjaar van 2020 is hiermee het nieuwe hoofdstuk voor Z33 ingezet.

Na drie jaar bij Kunsthal Extra City in Antwerpen en vijf jaar bij BOZAR in Brussel, komt Adinda Van Geystelen samen met zakelijk directeur Jan Bloemen aan het hoofd van Z33 te staan. Van Geystelen begon haar carrière als architect. In 2007 verbaasde ze haar omgeving door na het winnen van heel wat architectuurwedstrijden afscheid te nemen van de bouwpraktijk om zich beleidsmatig te gaan inzetten voor de kunstensector in Vlaanderen. Ze werkte enkele jaren als raadgever kunsten op het kabinet van Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux, en in 2010 startte ze bij BOZAR in Brussel waar ze directeur artistiek beleid werd en tevens adjunct directeur. Aansluitend hierop werd ze General Manager bij het dansgezelschap Rosas. Sinds 2016 is Adinda Van Geystelen algemeen en artistiek directeur van Kunsthal Extra City in Antwerpen.

“Na een uitgebreide procedure met een onafhankelijke selectiecommissie koos de raad van bestuur unaniem voor Adinda Van Geystelen", zegt Gilbert Van Baelen, voorzitter van Z33. “Haar jarenlange ervaring in de culturele sector, expertise op vlak van artistiek beleid en netwerk maken van haar de geschikte kandidaat om onze ambities waar te maken. Z33 staat klaar om te stomen in de voorhoede, met een nieuw gebouw, een nieuwe ploeg, een veelzijdig programma en nu ook een nieuwe artistiek directeur.”

Seismograaf

Adinda Van Geystelen sluit een boeiende periode bij Kunsthal Extra City in Antwerpen af en blikt vooruit naar januari 2020. “ Ik wil van Z33 een grensverleggende instelling maken die een ijkpunt wordt voor creatief onderzoek op het kruispunt van kunst, design en architectuur; een instelling die aantoont hoe kunstenaars en ontwerpers onze samenleving van morgen mee vormgeven. Z33 heeft een hart voor talentontwikkeling, samenwerkingen én voor het publiek. Het huis wil nationaal en internationaal het verschil maken, maar niet zonder zich ook stevig lokaal te verankeren in Hasselt, Genk, Limburg en Vlaanderen. Ik ben vereerd en enthousiast om mee aan het roer te staan van deze organisatie. We willen een seismograaf zijn voor wat er leeft in de samenleving en in dialoog met kunstenaars en ontwerpers een nieuw licht werpen op kleine en grote vragen van vandaag.”