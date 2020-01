Actievoerders saboteren geplande drijfjacht: “Maar de everzwijn verwoest zeldzaam natuurgebied, we moéten jagen” Marco Mariotti

23 januari 2020

17u20 0 Hasselt Pure sabotage, een duidelijke voorbereid plan om de geplande drijfjacht te saboteren. Dat is de conclusie van Agentschap Natuur en Bos (ANB) nadat minstens 15 hoogzitten zijn vernield door onbekenden. “Maar jacht op everzwijnen is noodzakelijk. Ze verwoesten een bijzonder rijk natuurgebied", zucht Tom Houbrechts van ANB.

Een boswachter had woensdagavond nochtans alles nog netjes gecontroleerd. Alle gloednieuwe hoogzitten stonden klaar en op de juiste plaats opgesteld om donderdagochtend te worden ingezet bij de geplande drijfjacht aan De Platwijers. Het natuurreservaat ligt binnen het Vijvergebied Midden-Limburg en is ongeveer 100 ha groot. Er liggen tal van visvijvers en weilanden op de grens met Hasselt en Zonhoven, en kent een bijzonder rijke fauna en flora.

“Het is net dat gebied dat de laatste tijd geteisterd wordt door de vele everzwijnen", legt Tom Houbrechts van ANB uit. “De evers wroeten continue in die vijvers. Ze beschadigen er de bodem, de vegetatie en eten zelfs moerasvogels. Je hebt daar orchideeënvelden in het grasland die ze massaal omwoelen. We plannen zo’n drijfjacht niet zomaar, het zijn noodzakelijke maatregelen.”

De actievoerders denken daar anders over en zaagden vijftien hoogzitten om. “Heel vervelend. Gelukkig hebben we alle hoogzitten kunnen verankeren aan bomen met spanbanden, zodat de jacht met een uur vertraging wel kon doorgaan. Vijftien evers werden in totaal afgeschoten, want ondanks de nachtelijke aanwezigheid van de vandalen nog beste een goede resultaat is.”

ANB neemt intussen extra maatregelen om de everzwijnen op afstand te houden. “De meest waardevolle delen van het gebied, gaan we afspannen met omheining zodat de zwijnen er niet meer geraken. Tegelijk kan je moeilijk alles omheinen want het gebied is zo groot”

Boomkikker

De Wijers hebben een grote populatie boomkikkers die ooit nog met uitsterven bedreigd was. “De Kempische heidelibelle zit er ook, net zoals tal van planten die nergens meer voorkomen. Het is één van de rijkste natuurgebieden in Vlaanderen en zelfs West-Europa.”

De site is er historisch gegroeid en was gelinkt aan de abdij van Herkenrode. De visvijvers waren bedoeld voor de kweek om op vrijdagen enkel vis te eten. Na de Tweede Wereldoorlog sprongen lokale families op het recreatieve en kweekgedeelte om nog meer vijvers uit de grond te stampen. De kwaliteit van de vijvers ging er in de jaren negentig op achteruit tot de Vlaamse regering het gebied kocht. “West-Vlaamse toeristen kunnen hun ogen soms niet geloven als ze hier passeren en vinden het bijzonder dat ons land zo’n cluster met vijvers heeft.”

Minder ruchtbaarheid aan jacht

Het ANB zal in de toekomst zeker nog drijfjachten organiseren. “Alleen moet er misschien minder ruchtbaarheid aan worden gegeven. Tegelijk kan je dit moeilijk geheim doen, dat is zeker niet de bedoeling. Een gebied waar gejaagd wordt moet afgesloten worden en dat moet kenbaar gemaakt aan de omgeving. Gemeente én politie moeten steeds op hoogte zijn.” Wanneer de volgende jacht gepland staat, is nog niet duidelijk.