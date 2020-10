Acties, liveconcerten en animatie: Hasselt maakt zich op als gaststad voor Weekend van de Klant Giulia Latinne

02 oktober 2020

19u35 0 Hasselt Hasselt maakt zich klaar voor twee bruisende dagen als gaststad voor Weekend van de Klant. Zo kunnen Hasselaren en bezoekers genieten van acties bij lokale handelaars én brengt Radio 2 het volledige weekend liveconcerten en animatie naar de winkelstraten.

Op 3 en 4 oktober zal Hasselt de uitvalsbasis worden voor Weekend van de Klant. “Een prachtige stad om te shoppen, culinair te genieten, een terrasje te doen, en zo veel meer”, verzekert schepen van Economie Rik Dehollogne alvast. “Met deze actie willen we onze klanten verwennen en bedanken voor hun trouw aan onze stad en haar handelaars. Maar ook de handelaars willen we in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken. Ook hen zullen we dit weekend bedanken”, aldus Dehollogne.

VZW Centrummanagement Hasselt Handelt, Stad Hasselt en Unizo Hasselt dragen financieel bij aan het budget van 45.000 euro om Weekend van de Klant dit jaar naar Hasselt te halen.