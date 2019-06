Actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ wil Spartacustram op Kolenspoor Dirk Selis

21 juni 2019

17u01 0 Hasselt De actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ stelt zich vragen rond de plannen om het Kolenspoor om te vormen naar een fietssnelweg “Limburg heeft als slecht openbaar vervoer en nu gaat men nog een spoorlijn opbreken?” zegt oprichter Ruben Van Miegroet. De actiegroep ziet een toekomst voor het kolenspoor weggelegd als spoorlijn.

Tussen Genk en Eisden liggen nog oude treinsporen die deel uitmaken van het Kolenspoor dat recent eigendom werd van de provincie. Volgens de huidige plannen zouden deze sporen worden opgebroken en worden vervangen door een fietssnelweg. “Een fietspad is een alles behalve slimme beslissing die je kan maken”, zegt oprichter Ruben Van Miegroet. “Overal in België proberen ze oude spoor- en tramlijnen her aan te leggen en hier in Limburg waar de mobiliteit al zeer slecht is gaan ze sporen opbreken?”

Stoomtreinmuseum

De actiegroep wilt daarom de oude spoorlijn tussen Genk en Eisden via As reactiveren. “De sporen liggen er nog, een grondige modernisering en je kan er binnen 4 jaar over rijden met treinen. Je kan zelfs de sporen nog hergebruiken voor een uitbreiding van de Spartacustram” zegt VanMiegroe. Openbaar Vervoer Nu geeft de deputatie nog een andere oplossing mee: “In het verleden reden er stoomtreinen over de spoorlijn maar dit bloedde jammer genoeg dood. Je kan hier terug leven in steken en één van het grootste Limburgse museum maken en samenwerken met Bokrijk.”

“We partners, zeker geen tegenstanders”

“Ik begrijp de bekommernissen van de actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ en als provinciebestuur hebben we gelijkaardige wensen” zegt eerste gedeputeerde Inge Moors. “Limburg is historisch onderbedeeld op vlak van openbaar vervoer en onze provincie pleit al jaar en dag voor meer investeringen in het openbaar vervoer in en een betere ontsluiting van onze provincie. In die zin zijn we partners, zeker geen tegenstanders. Feit is dat de aanbieder van openbaar vervoer de NMBS (eigenaar van de spoorwegzate Kolenspoor) vorig jaar zelf besliste om de spoorlijn te verkopen via een openbare verkoop. Dat bracht er toe dat de provincie ofwel de verkoop liet gebeuren, waarbij er kans bestaat dat de gronden in private handen terecht komen met het risico dat de lijnverbinding tussen de verschillende herontwikkelde mijnbekkens afgesloten of afgesneden wordt. We hebben echter gekozen om de handschoen op te nemen en kochten de percelen in functie van het algemeen belang.”

Futuristische vervoersmiddelen

“Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke invulling van het traject door het studiebureau Tractebel. Hierbij wordt bestudeerd welke vervoersmodi wenselijk zijn en welk modi kunnen ingepast worden. Het studiebureau onderzoekt ook of een invulling met moderne of futuristische vervoersmiddelen mogelijk is. Tot op heden kan het Provinciebestuur echter zelf geen spoorweg uitbaten”, besluit Moors.