Actief Linkse Studenten & Scholieren voeren vrijdag actie aan Hasseltse raadkamer uit vrees voor uitblijven van straf Reuzegommers: “Mag niet in doofpot” Giulia Latinne

02 september 2020

19u46 0 Hasselt Aanstaande vrijdag hakt de raadkamer van Hasselt de knoop door. Moeten de achttien Reuzegom-leden, betrokken bij de fatale doop van student Sanda Dia, verschijnen voor de correctionele rechtbank? Het is een vraag waar ook jongerenbeweging Actief Linkse Studenten & Scholieren extra druk op zal zetten tijdens een protest aan de Hasseltse raadkamer komende vrijdag.

“We kunnen er geen vertrouwen in hebben dat de zelfverklaarde elite nu wel gestraft zal worden voor hun daden in plaats van een voorkeursbehandeling te krijgen”, getuigt de Actief Linkse Studenten & Scholieren. De politieke jongerenbeweging zal daarom samenkomen om hun bezorgdheden te uiten. Meer nog, want de studentengroep pleit zelfs voor het stopzetten van subsidies voor ‘elitaire clubs’ zoals Reuzegom.

“Meer dan een jaar lang kregen de leden van Reuzegom de tijd om alle sporen naar het bestaan van hun studentenclub en hun eigen verband met de doop professioneel van het internet te wissen. Clubjes waarin een rechtse elite wordt opgeleid met ranzigheid zijn niets nieuws, maar actie is nodig om ervoor te zorgen dat ook dit niet straks weer in de doofpot wordt gedraaid”, klinkt het verder.

Sanda Dia (20) uit Edegem was ingenieursstudent aan de KU Leuven. Hij kwam eind december tragisch om het leven na een fatale doop, georganiseerd door de spraakmakende studentenclub Reuzegom. Naast het protest in Hasselt zal er aanstaande vrijdag ook actie gevoerd worden op de Oude Markt in Leuven.

LEES OOK: Vader van Sanda Dia spreekt voor het eerst: “België gaf me alles, Reuzegom nam me alles af”

LEES OOK: “Wat met Sanda is gebeurd, is geen ongeval”: drie vrienden over Sanda Dia, die stierf tijdens een studentendoop (+)

LEES OOK: Parket Limburg wil 18 leden studentenclub Reuzegom vervolgen voor onterende behandeling van student Sanda Dia