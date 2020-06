Actie Makerscollectief4limburg afgerond: “Meer dan 2.500 gelaatsbeschermers gemaakt door 37 vrijwilligers” Dirk Selis

02 juni 2020

11u20 0 Hasselt Eind maart startte Makerspace, het technologisch maaklabo van UHasselt en Hogeschool PXL en met het 3D-printen van gezichtsschermen. De 3D-printers van Hogeschool PXL en UHasselt draaiden gedurende 6 weken op volle toeren om gelaatsbescherming aan te maken.

Begin april bleef de vraag naar gelaatsmaskers toenemen. De initiatiefnemers lanceerden dus een platform “makerscollectief4limburg” waar zorgcentra hun noden konden doorgeven en vrijwilligers of donateurs zich konden aanmelden. De focus bleef liggen op het maken en verdelen van gelaatsmaskers voor de zorgsector. Er werd met succes gezocht naar financiële of materiële steun en vrijwilligers die konden bijspringen in de productie en distributie. De vraag vanuit de zorgsector kon zo worden opgevangen. De actie is intussen succesvol afgerond.

Coördinator Tom De Weyer is enorm opgetogen en trots op alle vrijwilligers: “We hebben met hart en ziel aan dit initiatief gewerkt. Het gaf mij en de vele collega’s, studenten en vrijwilligers een grote voldoening de zorgsector te kunnen helpen op een moment dat het hard nodig was en er geen alternatieven waren.”

8.838 uren

Meer dan 2.500 ‘face shields’ (gezichtsmaskers) werden aangemaakt, ongeveer 1.000 ontspanners voor mondmaskers werden geproduceerd en 8.838 uren werden besteed aan het printen in 3D. Maar liefst 200 verschillende entiteiten ontvingen een of meerdere face shields. Het gaat hier over 4 ziekenhuizen, 11 woonzorgcentra, 14 zorginstellingen, 15 thuisverplegers, 135 tandartsen, 4 fysio’s, 11 dokterspraktijken, 4 stadsbesturen, 1 brandweerzone en 1 politiekorps in de provincie Limburg en omliggende gemeenten. 37 vrijwilligers hebben gedurende de actieperiode bijgedragen in de aanmaak en verdeling van de materialen. En tenslotte ontvingen we 3.333 euro financiële steun en bruikbare basismaterialen van een 20-tal personen en organisaties. De initiatiefnemers organiseren binnenkort nog graag een kleine afrondende actie ten voordele van de zorgsector en als dank voor de donateurs.