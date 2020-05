Acteurs uit Thuis en Familie in de bres voor het Supportteam Rouwbegeleiding Corona Dirk Selis

19 mei 2020

13u29 0 Hasselt De coronacrisis maakt het voor heel veel families nog steeds onmogelijk om de laatste dagen en uren zoveel mogelijk samen door te brengen met hun dierbare die stervende is. “Afscheid nemen op afstand is erg moeilijk, heel wat partners, kinderen, kleinkinderen en vrienden worstelen met het beperkte contact, zoeken manieren om in verbinding te komen met hun dierbare en zitten met heel wat vragen”, zegt rouwconsulente Lies Scaut. Enkele acteurs uit Thuis en Familie helpen het Supportteam Rouwbegeleiding Corona nu om bekendheid te verwerven.



Sinds 15 april 2020 kunnen zowel families als zorgverleners terecht bij het Supportteam Rouwbegeleiding Corona voor advies, steun, praktische handvaten en een luisterend oor. Een team van professionele rouwbegeleiders uit het ruime netwerk van rouwbegeleiders en docenten van Hogeschool PXL hebben tot op heden een honderdtal personen te woord gestaan. Het betreft zowel families als zorgverleners die rouwondersteuning of een ventilatiemoment wensen. “Daarnaast zijn we ook actief in drie rusthuizen die zwaar getroffen zijn en waar we opvang ter plaatse doen van de bewoners en het personeel. De impact van afscheid nemen op afstand is groot, 70% van de mensen vraagt dan ook een vervolggesprek”, zegt Lies Scaut. “Het geeft ons ontzettend veel voldoening dat we iets kunnen betekenen in deze andere tijd van afscheid nemen. Wat de impact hiervan zal zijn op het rouwproces, zullen we pas op langere tijd weten.”

Bekendheid

“Intussen beginnen ook andere organisaties en rusthuizen beroep op ons te doen”, gaat Scaut verder. “We stellen echter vast dat de informatie nog niet ten volle tot bij rouwende families geraakt. We zijn dan ook enorm dankbaar dat acteurs van Thuis en Familie ons hierin wilden steunen door een persoonlijk filmpje op te nemen en ons initiatief daarmee in de kijker te plaatsen.” De volgende Thuis-acteurs werkten eraan mee: Lea Thys, Bart Van Avermaet, An Vanderstighelen, Katrien De Becker, Marleen Merckx, Jeroen Maes en Annick Segal. Ook Familie-acteur Johan De Paepe droeg zijn steentje bij. “Vanaf morgen kan men ons bekendmakingsfilmpje terugvinden op de verschillende sociale media van ons netwerk”, besluit een trotse Lies Scaut.